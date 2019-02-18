「瘧原蟲療法」被中科院叫停　曾被美國警告指其不合理

中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員陳小平及其團隊早前宣稱，「借助『瘧原蟲』來抑制癌細胞」，引起社會關注。 日前，有媒體表示，該項目已經被中科院叫停。

陳小平及其研究團隊研發可治療癌症的「瘧原蟲免疫療法」。（網上圖片）

2月16日下午，《中國經營報》記者來到位於廣州天河區的暨南大學附屬復大腫瘤醫院。經前台工作人員指引，記者以患者家屬身份向一位蔡姓的腫瘤科醫生詢問瘧原蟲進展一事。

蔡醫生表示：「這是臨床試驗，這不是我們醫院的項目，是中科院的項目。我們並不清楚。你可以去問中科南華生物科技有限公司。」

不過，復大腫瘤醫院並非與瘧原蟲事件全無瓜葛。記者從一位醫護人員處了解到，2月15日醫院接到中科院通知，已經暫停這個項目。

此外，記者在多個瘧原蟲群中看到，原擬定於2月15日進行的瘧原蟲科研項目諮詢已經取消。

此前，「借助導致瘧疾的『瘧原蟲』來抑制癌細胞」消息傳出後，曾引起巨大爭議，鍾南山等人就曾表示，「現在下結論太早了，一切都仍在摸索進行。」

而浙江大學生命科學研究院教授王立銘更稱，陳小平在1990年代就與國外科學家合作進行瘧原蟲治療人體愛滋病的研究，且被美國疾病管制與預防中心（CDC）和世界衛生組織（WHO）嚴厲警告，稱這種做法「不合理」，故意讓病人染上瘧疾有可能殺死他們。