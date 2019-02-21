【泰國購物】曼谷5大必去批發市場　服飾配件古董手工品包羅萬有

從過去的「跑單幫」到今日盛行的「代購」，跨國批貨風氣歷久不衰，是許多人嘗試微型創業的敲門磚。大家對代購的印象，多半是以日韓、歐美的商品為大宗，但近年來，到泰國批貨、代購的需求大幅成長，除了價格親民，種類及款式多元，泰國文化特色濃厚、別具設計感的商品更受到廣大消費者的青睞。

泰國批貨商圈主要集中在曼谷，皆可透過大眾運輸工具 BTS、MRT 及交通船到達，每個商圈各有特色，適合的年齡層也不一樣，主要為水門市場及Platinum Fashion Mall、寶馬成衣批發商場、翟道翟週末市集、石龍軍路、考山路銀飾街等。

泰國批貨商圈主要集中在曼谷，皆可透過大眾運輸工具BTS、MRT及交通船到達。（Gettyimages／視覺中國）

翟道翟週末市集（Chatuchak Weekend Market）

泰國最大的市集，顧名思義只有週末營業，佔地約33,000坪，規模號稱比15個足球場還大。商品種類繁多，從流行服飾、配件、創意小物、手工藝品、古董、家具家飾等包羅萬象，像是台灣的創意市集般，到處都有寶物和驚喜等着你發掘。

交通方式： 搭乘 BTS 到 蒙奇站（Mo Chit）1 號出口 搭乘 MRT 至札都甲公園站（Chatuchak Park）1號出口或2號出口 出站後跟着人群走或參考指標很快便可抵達。

水門市場與 Platinum Fashion Mall

水門市場就像台北的五分埔，整個商圈比較類似傳統市場，但近幾年新建了白金時尚百貨（Platinum Fashion Mall），是曼谷最大的成衣百貨，多達兩千多個商家進駐，各類型的泰國服飾幾乎都能在這裏看到，而且物美價廉，一般來說購買的數量通常要3件以上，才能用批發價購買。

交通方式： 搭乘 BTS 至奇隆站（Chit Lom），往Central World方向走，沿着空橋步行約15分鐘。 搭乘空盛桑運河快船（Khlong Saen Saep Express Boat）到Phetchaburi站下船步行約5分鐘（終點站，不用擔心坐過頭）。

寶馬成衣批發商場

如果是有孩子的媽媽肯定會愛上寶馬成衣批發商場，因為最著名的就是童裝批發，成人的服飾則以熟齡或是民族風較為大宗。比較特別的是在此要購買12件以上才會有批發價。

交通方式：搭BTS到Chit Lom奇隆站1號出口方向，經過Big C量販店繼續直走到小橋，帕都南碼頭（Pratu Nam Pier）就在橋下，Golden Mount Line方向，上船前先向船夫確認往「Bobae Tower」，票價10泰銖（約港幣2.5元），船程約15分鐘。

三聘批發市場

位在泰國唐人街市場旁的巷弄中，充滿中國風情的是商圈，是泰國著名的飾品、鞋子等雜貨批發中心，吸引許多外國旅客來此處採買。

三聘批發市場位在泰國唐人街市場旁的巷弄中，充滿中國風情的是商圈。（Gettyimages／視覺中國）

交通方式：搭乘MRT到華藍蓬站（Hua Lamphong），一號出口出站後步行或再轉搭的士。

銀飾批發商圈

想到泰國批發銀飾有三種選擇，分別是石龍軍路（Charoen krung Road）、考山路及水門市場裏的The Palladium World地下一樓。考山路是全曼谷最大的銀飾批發區，大約30至40個商家，除了銀飾，具有泰國特色的首飾、串珠、手環等也都可以在此處買到。考山路也被稱作是背包客天堂，是全泰國最著名歐美背包客必到訪的聖地。

考山路交通方式：搭乘 BTS 到沙潘塔克辛站（Saphan Taksin）下車，從2號出口到左邊的Boat Express搭乘橘旗船（Orange Flag Boat）到N13 「Phra Arthit」下船，步行約10分鐘。 石龍軍路交通方式：搭乘BTS到沙潘塔克辛站（Saphan Taksin）下車，3號出口。

泰國曼谷各大商圈除了交通便利之外，簡單的英語都能與商家溝通，如果想從事代購生意，不妨考慮從泰國開始，也能與台灣以日韓代購為主的市場做出差異化。

【本文獲「前進東南亞」授權轉載。】

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