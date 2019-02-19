廣西查獲130隻走私穿山甲　轉交「繁育機構」後竟慘遭「團滅」

廣西林業廳近期傳出，此前政府陸續查獲的130隻走私入境的馬來西亞穿山甲，在送往廣東佛山和廣西兩間人工繁育機構後，全部「因救助失敗」而死亡。 也就是說，這些來自境外，被解救出以後，經廣西林業廳批准送走用於「繁育」的穿山甲，沒有一隻活著。

穿山甲是國際瀕危野生動物，而中國又是全球公認的穿山甲主要消費國。穿山甲在國內，主要為食用及「入藥」。據中醫藥典記載，穿山甲的甲片具有活血、下乳（通乳）、消腫、排膿的功能。在黑市上，活體穿山甲已經賣到每隻二萬到三萬元（人民幣，下同）。

另一個不容忽視的事實是，穿山甲人工養殖成活率極低，「幾乎養不活」，其人工繁育至今仍是世界難題。也因此，現在廣西傳出走私穿山甲全因「因救助失敗」而死亡的消息，不禁令人質疑這兩家政府認可的「繁育」公司，究竟有何種經驗與技術，深得政府青睞？

廣西盛凱的運輸許可證。（新京報）

據內媒報道，2013至2018年間，廣西林業廳都會將走私穿山甲移交至佛山粵輝騰和廣西盛凱公司養殖基地，截至為止，廣西林業廳共送出130隻。

再從工商資料查詢，首先，廣西盛凱公司位於南寧市青秀區，2008年成立，註冊資本1000萬元，經營範圍包括房地產、橋樑、碼頭、有色金屬等項目的投資，就是沒有與穿山甲有關的業務。

再進一步從官方資料摸索，2015年3月，廣西盛凱公司曾向廣西林業廳申請穿山甲馴養繁殖試點。一個月後，廣西林業廳批准該公司在廣西北海市合浦縣象古村開展國家二級重點保護野生動物穿山甲的馴養繁殖。

廣東這家繁育機構大門深鎖。（新京報）

但值得注意的是，據廣西林業廳官網公告的野生動物運輸證明顯示，在2015年1月29日，尚未取得馴養繁殖許可證的廣西盛凱公司，就已經獲得林業部門移交的8隻活體馬來穿山甲。

同時，內媒記者也走訪了廣西盛凱公司標示的培育中心發現，現場空無一物，且詢問當地村民，就連村主任都不曉得當地有在「繁育」穿山甲。

至於另一家公司情況似乎也是如此。這家名為佛山市南海區鹽步粵輝騰鋼材經營部，其經營範圍為金屬材料、五金、電器、裝飾材料銷售，也沒包含與野生動物有關的內容。

不過，據廣東省林業廳一份審批文件顯示，2013年10月，佛山粵輝騰公司獲得廣東省林業廳批准，在四會市江谷鎮黎寨村以科學研究為目的馴養繁殖國家二級保護動物穿山甲。

但在今年1月，內媒記者實際走訪培育地點得知，村裡確實有人租用一間小學校舍養過穿山甲，但具體數量不詳。目前這間「繁育機構」大門緊鎖，鏽跡斑斑，院子空空蕩盪，一座類似教學用的二層小樓是這個養殖場的唯一地面建築。

近年來許多明星都曾參與宣傳活動，保護穿山甲。（截取網絡）

黎寨村黎書記告訴內媒，這個穿山甲養殖場在兩年前就已經關閉。「當時是一個叫羅潤滿的老闆跟村裡租的這個地方，租了有兩三年。後來走的時候跟村裡也沒打招呼，連夜搬走的。」

發現對方悄悄搬走後，黎書記曾通過朋友才找到羅潤滿商談租金問題，「他就說經營不善，沒有錢了」。但值得一提的是，這家佛山粵輝騰經營部相關負責人羅潤滿，因非法買賣穿山甲已被湖南警方立案調查。

總結來說，從內媒的報道看來，廣西林業廳與這兩家公司的關係，實有問題。更遑論其所宣稱具備「馴養繁育穿山甲資質」，重要的是，這130隻穿山甲死後的處置方式，官方皆回覆稱，「依法無害化處理」。

現在，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會正以「救助不力」失職為由，將廣西林業廳訴至法院並獲立案，盼能為其他政府機關警示。

（新京報）