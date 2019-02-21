【讓領導先食】北京教委：學校禁生冷食物　負責人須與學生一齊食

北京市教委日前發布通知，敦促要切實做好今年學校食品安全管理工作，嚴防食品安全事故發生。 通知特別要求供應商及自建食堂均不得製售生冷食物，且要安排相關負責人每次都與學生一同吃飯。

據《北京市教育委員會關於切實做好2019年學校食品安全管理工作的通知》要求，各區教委要嚴格督促學校落實食品安全校長負責制，督促學校要配備食品安全管理人員，並與供應商簽訂責任書，建立相關信用檔案及紀錄；同時各學校要建全工作機制，每學期要有專題研究部署及展開安全隱患排查。

北京市教委發布通知，敦促要切實做好今年學校食品安全管理工作，嚴防食品安全事故發生。（視覺中國）

通知又要求加強供應商的監督管理，學校外購集中用餐應為當餐加工，不得採購冷食類、生食類、裱花糕點以及四季豆等高風險食品；嚴格加強學校自建食堂日常管理，中小學、幼兒園的食堂原則上亦不得製售上述食品。

值得一提是，通知在「要積極加強學校食品安全宣傳教育引導」的部分，特別提到各區各學校要高度重視家長與學校的溝通工作，「中小學、幼兒園應當建立集中用餐陪餐制度，安排學校相關負責人每頓飯與學生一同用餐，做好陪餐記錄，及時發現和解決供餐過程中存在的問題」。

（北京市教育委員會）