最近有內地媒體接獲報料，指在廣西南寧一間醫院，有麻醉師「無證」執業廿多年，兼且曾多年擔任麻醉科主任一職。院方指已就此暫停涉事麻醉師職務，調離原崗位，有待研究後再安排新工作。 涉事麻醉師則表示：「我從醫20多年來，一直都兢兢業業。醫院按程式（序）該怎麼處理就怎麼處理，我沒有什麼想法，我服從醫院的決定。」

被揭無證執業廿多年，涉事廣西麻醉醫師：我經驗豐富。（南國早報）

據內地《南國早報》2月22日報道，涉事醫院為廣西南寧市邕寧區中醫醫院。根據病房紀錄，院內胃鏡腸鏡室內只有黃姓男醫生、女護士和黃某某3名醫護人員，由黃某某施行麻醉，不過在《麻醉同意書》上，「麻醉醫師」一欄簽名卻是「李某某」。舉報者稱，這是因為黃某某超範圍執業，擔心被舉報，所以就找李某某提前代簽的。

該醫院醫務科梅姓科長對此稱，黃某某曾在醫院進修麻醉專業，取得結業證書，也考取中西醫醫師執業證書。過往只要單位認定他有相應專業的技術，就可以讓他從事相應的工作。

被揭無證執業廿多年，涉事廣西麻醉醫師：我經驗豐富。（南國早報）

當事人：人手非常緊缺

報道稱，據當事人黃某某自述，他於1995年7月從廣西中醫學院畢業，之後擔任過一段時間臨床醫生，其後他取得麻醉專業結業證書，並進入南寧市邕寧區中醫醫院工作，至2002年正式獲得醫師執業證書，執業範圍是「中西醫」。

至於「無證」施行麻醉一事，黃某某表示，雖然所持執業證書沒有註冊麻醉專業，但麻醉醫師非常緊缺，所以院方安排他代為處理。他辯稱有20多年的麻醉經驗，有的醫生雖然是註冊麻醉專業，但經驗沒有他豐富，所以就主要由他來做麻醉，再由註冊麻醉醫師簽名。