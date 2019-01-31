【自殺式減肥！】湖南青年靠藥物爆減30公斤　患精神分裂爬乘火車

湖南青年小智（化名）因肥胖而苦惱，一氣之下狂吃減肥藥暴減30公斤。肥胖是減下來了，卻導致內分泌紊亂，進而出現精神分裂。 1月29日，小智爬乘貨物列車，從湖南懷化一路到了株洲（約400公里），所幸被盤查的鐵路民警發現，聯繫到家人及時送醫。

湖南青年與其姐，來到當地醫院治療。（網絡圖片）

1月29日凌晨6時，湖南株洲北站派出所民警在貨場清站查車時，發現一趟臨時停靠的貨物列車上有一個穿著黑棉襖的青年男子。

警方隨即上前對其盤查，男子十分配合，馬上把身份證遞給民警，又從口袋裡掏出1553元（人民幣，下同）現金，說自己有錢，是從懷化爬上來的。其身份證顯示，男子今年27歲，湖南辰溪人。之後警方將其帶回派出所繼續調查。不過，小智一到派出所，突然大喊大叫起來，反覆胡言亂語，並稱自己沒有精神病。

警方接著聯繫到小智的姐姐舒某，才獲悉小智幾年前在長沙某大學讀書期間體重有90多公斤，當時為減肥大量服用減肥藥，導致身體機能出現紊亂，隨後精神上也出現異常，被當地醫院診斷患有間歇性精神疾病。

加上近年家中諸多變故，小智病情越發加重，每當情緒不好，就打砸家電發洩情緒，光電腦就砸壞了4台。為防止意外，警方特意增派兩名工作人員對小智進行看護和安撫，還給他提供必要的飲食。

6個小時後，舒某趕到派出所。原來，28日晚，小智偷拿父親的手機，通過微信將裡面的1600元錢轉給熟人再兌換現金，之後離家出走。因小智沒有手機，家人發現後四處尋找未果，焦急萬分時正好接到了警方的電話。目前，鑒於於小智的情況，警方已陪同姐弟倆前往當地醫院，並讓小智住院治療。

（澎湃新聞）