【仙藥變毒藥】想白髮變黑　川婦服何首烏後中毒心肝腎受損命危

據內媒《封面新聞》6日報道，近日一名四川婦人唐虹以為何首烏能讓白髮變黑，服用後卻被醫生診斷為食物中毒，肝臟、腎、心臟全都受到損害，生命垂危。

因服用何首烏中毒的四川婦人唐虹至今沒有脫離生命危險。（網上圖片）

據報道，年過50歲的唐虹此前在鎮上花了10多元人民幣買了一斤多何首烏並用來燉湯飲，服用後開始發高燒嘔吐。唐虹丈夫其後將她送到當地衞生院治療，惟唐虹兩天內接受輸液11瓶仍沒有好轉。

醫藥費以萬元計惟月入僅2千

直至親友在探病時指出唐虹面腫和鼻尖發黑後，唐虹丈夫才意識到妻子可能是食物中毒，於是帶著她到醫院求醫。唐虹其後更被轉到ICU病房（重症監護室），至今未脫離危險期。據接診唐虹的醫生表示，病人就算度過危險期，接下來也要面對各個受損器官的恢復治療。

據悉，唐虹入院當天的治療費用已經花了2萬元人民幣，惟其家庭收入每月不到2千元人民幣，未來的醫療費用恐怕難以為繼。

坊間一直流傳何首烏能使人頭髮由白轉黑，源於有中醫藥記載，「何首烏狀如人形，有促進毛髮生長的功效。」而在中國古代，何首烏也跟黃精、地黃與靈芝一同列為「四仙藥」。

內地此前也不時發生何首烏中毒的事件，當事人無不例外都想令「白髮變青絲」。2018年7月，湖北武漢一名56歲的男子，連續3個月每天用磨成粉狀的何首烏沖水飲，結果全身皮膚和眼白都變成黃色，甚至造成肝功能嚴重受損。2015年12月，四川成都一名40歲的男子自製白酒浸泡何首烏，並且每日飲一次，一個月後也被發現為肝功能異常。

醫生：何首烏生熟有別

報道引述醫生講法，指何首烏本身有毒，雖然毒性不大，但有生和熟之分，市民從藥房買的何首烏，稱為「製何首烏」，通俗地叫「熟何首烏」，「這種何首烏毒性已經破壞了，可放心食用。如果市民買生的何首烏燉湯，由於烹煮的時間過短、有毒物質還沒有完全被破壞等原因，極可能引起食物中毒。」另據醫生介紹，如果服用後出現乏力、厭油、厭食及發高燒、腹瀉等症狀，就意味著食物中毒。

本港衞生署網站也有詳細介紹何首烏和製何首烏的區別，指出何首烏的毒性較製何首烏大，且中毒後應立即求醫處理。

（綜合報道）