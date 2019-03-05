浙江童在校被批評「太好動」　求醫揭祭祖用酒煮餸一家五口鉛中毒

據內媒《錢江新聞》5日報道，浙江義烏吳先生的兒子在校表現不好，經常被學校老師批評「太好動」。經醫院檢查後，竟發現兒子是因為受血鉛超標影響。為了檢測兒子鉛中毒的原因，吳先生全家都接受了檢查，最後竟發現一家五口都同樣出現了鉛中毒。究竟是什麼原因令一家人全部都中招？

吳先生8歲的小兒子經常被老師批評「注意力不集中」和「好動」，原來是受血鉛超標影響。（資料圖片）

報道稱，去年5月起，吳先生因8歲的小兒子時常被老師批評說「注意力不集中，好動」，便去當地醫院檢查，提示血鉛為每升270.8微克，明顯高於每升100微克的國家標準。吳先生其後讓兒子接受了中藥等治療，但孩子上課時的狀態仍舊時好時壞。

直至今年1月，吳先生又帶孩子到省級醫院再次檢查，結果提示血鉛為每升313.5微克，跟治療前相比竟不降反升。因為不明確患者鉛中毒的原因，醫生建議全家都查一下血鉛。結果檢查發現，爸爸、媽媽、女兒、兒子，包括奶奶在內，吳先生一家五口全部都出現了鉛中毒。而經過醫生仔細詢問，才追溯到「罪魁禍首」就是祭祖時盛過酒的錫壺。

據吳先生介紹，在他的家鄉義烏，每年的清明、農曆七月半、冬至、小年、除夕、正月十五，都需要祭祖。而吳先生家祭祖的傳統都是用錫壺盛酒，且為了「不讓祖宗喝冷酒」，還需要經過加熱處理。祭祖結束後，為了不浪費錫壺中的酒，還會用作料酒煮餸。而吳先生全家就在這樣不知不覺中都中了毒。

吳先生一家五口鉛中毒的「罪魁禍首」是祭祖用的錫壺。（資料圖片）

據杭州市紅十字會醫院職業病科的李醫生解釋，錫本身沒有毒，只因目前的錫壺大多不是純錫，往往含有鉛，加了料酒後，錫壺中的鉛會慢慢融入酒中，而加熱更加速了這一過程，人食用了含鉛的酒後繼而出現鉛中毒。而鉛中毒可導致神經系統、消化系統、血液系統等多系統的一系列異常表現。李醫生還表示，除錫壺以外，祭祖時用到的錫箔紙（冥幣），折疊或者燃燒這種錫箔紙，都有可能鉛中毒。

李醫生還提醒稱，臨床中還有不少鉛中毒的患者像吳先生家其他人那樣沒有任何症狀，因此如果有相關生活經歷，或者因為種種原因接觸到了鉛，建議及時去正規醫院進行血鉛檢查。

（錢江新聞）