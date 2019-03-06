【傳宗接代】西點軍校華裔學生意外腦死亡　法院允其父母取精子

傳宗接代、延續香火一向被視為中國傳統。上月，年僅21歲的美國西點軍校華裔學生朱彼得（Peter Zhu）在滑雪事故中意外腦死亡。近日，紐約州最高法院批准其父母請求，保留朱的精子以延續家族香火。 不過，法院的判決與美國醫學倫理不一致，可謂「法外開恩」。

意外腦死亡的西點軍校華裔學生朱彼得（Peter Zhu）。（網絡圖片） 據CNN報道，2月23日，朱彼得在滑雪場暈厥後被送往紐約州一間醫療中心進行救治；三天后被宣布腦死亡。近日，朱彼得的父母要求該醫療中心實施精子提取術，卻被拒。 該醫療中心的理據是，手術必須通過法院批准才能實施。因為根據美國生殖醫學學會倫理委員會2018年發布的《死後生育指導》指出，只有在死者或其配偶書面同意的情況下，死後取精的手術才符合道德規範，而父母由於不參與子女的生殖過程，在道德上並沒有權力，且醫院有權決定是否同意進行手術。 朱彼得生前曾簽署器官捐獻協議，他的器官移植手術在3月1日進行，此後醫院便無義務為其提供生命維持治療。

意外腦死亡的朱彼得西點軍校華裔學生（Peter Zhu）。（網絡圖片）

朱彼得父母當日立即向法院提交申請。他們在申請文件中指：「中華文化中非常重要的一部分是傳宗接代，身為獨子的彼得是朱家唯一的男丁。他活着的時候經常告訴我們，他多麼希望可以擁有自己的孩子。如果手術不能儘快進行，我們就永遠失去了實現彼得願望和延續朱家血脈的唯一機會。」

就此，紐約最高法院法官批准了朱彼得父母的請求。

朱彼得原本將於今年完成在西點軍校的學業，隨後將就讀醫學院。西點軍校校方稱讚他是他們那屆最優秀的學員之一，「他實現了軍校學員的理想抱負、職責和榮譽。」3月5日，軍校為朱彼得舉辦了公開紀念儀式，他將被安葬在西點軍校公墓。