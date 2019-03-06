遊客遺失18萬天價手機遭妻子痛罵　河南民警連夜找回送還

上月中旬在河南鄭州，一名遊客不慎遺失了一部價值18.6萬元（人民幣，下同）的手機，其後報警求助。當地民警連夜在餐廳幫其找回。 事件曝光後引起熱議，網民紛紛追問，究竟是什麼樣的手機如此貴重？

馮先生遺失的手機。（鄭州航空港交管巡防大隊微博）

據內媒《大河報》報道，來自雲南的馮先生趁農曆新年假期到河南旅遊，本來計劃搭乘2月12日清晨時分的飛機返程，惟當天淩晨他收拾行囊準備去登機時卻發現，自己一款價值18萬元的的高端商務手機找不到了。馮先生感到非常痛心，其妻子獲悉後也開始罵他粗心。眼看著即將誤機，馮先生萬分焦急，最後唯有報警求助。

當地警方接報後，先是懷疑馮先生報假警，但由於馮先生說話邏輯十分清晰，於是排除了報假警的情況。民警其後又根據馮先生提供的信息，分析推斷可能的丟失地點，並帶領馮先生一路尋訪。經過大量的排查比對後，最終在將近淩晨5時，找到了馮先生前一晚用餐的餐廳。

惟餐廳當時已經關門，民警又經過多方聯繫才找到餐廳老闆，並確認馮先生的手機確實遺失在店內，且已被妥善保管起來。最後為了不耽誤行程，民警先讓馮先生到機場登機，又承諾幫他取回手機並交託到其好友手上取走帶回。馮先生返回雲南後，最終也確認手機已經失而復得，並對警方表示感激。

鄭州警方在微博上通報案情。（微博）

不少網民都對馮先生丟失的天價手機感到好奇，紛紛表示「貧窮限制了我的想像」、「是用來打電話的嗎?」、「有錢人的世界我不懂」。據報道，馮先生遺失的手機為Vertu Signature，號稱手機中的「勞斯萊斯」，結合警方發布的照片及網上資料，該手機據說用了4.75卡的紅寶石來設計按鍵。

而對於馮先生的報案經歷，許多網民評論：「你丟個幾千元的手機，報警，你看警察理不理你。」「怪不得一般的手機丟了都找不到，原來是不夠貴」。

（綜合報道）