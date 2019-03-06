【得不到就毀了你】慘遭拋棄欲報復　廈門女向情人家豉油投毒被捕

因怨恨情人阿奇（化名）不肯與妻子離婚，她三次投下老鼠藥，毒害阿奇及其妻子，所幸沒有傷及性命。 目前，犯罪嫌疑人朱某因涉嫌投放危險物質罪被廈門湖里區檢察院批准逮捕。

由於夫妻相繼到醫院檢查，發現同個病因，因此懷疑是有人為因素。（翻攝網絡）

今（2019）年1月，阿奇的妻子阿麗（化名）開始出現種種不適，起初是感覺肚子疼、腰痛，到醫院檢查，找不出具體的原因。接著，阿麗去打了個耳洞，不過是小小的創口，血卻止不住。之後，她又發現自己的手臂上、腿上莫名出現瘀青。阿麗想起幾個月前丈夫也曾出現過類似症狀。

原來，去（2018）年夏天，阿奇因凝血功能障礙住院，還抽血化驗，醫生告訴他，很可能是老鼠藥中毒。當時夫妻倆都覺得不可能，因為家裡從來沒有放過鼠藥，阿奇自認為是吃了不乾淨的食物導致的。

這一次阿麗「生病」，阿奇和阿麗終於有所懷疑了。1月下旬，阿麗就醫被確診為凝血功能障礙，於是選擇報案。她告訴員警，丈夫出軌，朱某曾給她發過短信，而且她經常察覺家裡有其他人來過，懷疑是朱某所為。

朱某歸案後交代，她與阿奇是在兩三年前發展成為情人關係的，當時阿麗還沒有來廈門，因為阿奇說與妻子感情不和，因此她一直期盼著阿奇離婚。希望落空，朱某感到被傷害了。

2018年5月，她在給阿奇送飯時在飯盒中加了老鼠藥。2018年12月初，朱某又故技重施。2018年12月底，阿奇趁妻子不在，讓朱某來家中做飯，朱某再次帶著老鼠藥上門，悄悄地把鼠藥分別倒入放在廚房的兩瓶醬油中，最終導致阿奇妻子身體出現症狀。朱某說，她這樣做是想給阿奇一點苦頭吃。

承辦該案的檢察官表示，朱某將鼠藥放入兩瓶醬油中，醬油使用時間較長，並且可能用於煮飯給其他家人食用或招待來客，可能造成的嚴重後果是朱某無法控制和確認的。目前，朱某也被警方逮捕，等候進一步偵訊。

（廈門晚報）