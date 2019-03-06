165磅廣西女被男友嫌棄　分手後成健美冠軍：不拼不知自己有多好

狠下心減肥很難，持之以恆把減肥變成事業更難。一名來自廣西的95後女子韋曉婷曾重達150斤（約165磅·下同），當時她被身旁的同學甚至男友嫌棄，令她慘成攻擊對象，失戀後她下定決心告別過去，於是開始每天瘋狂健身，目標讓自己變得更優秀，「脫開之前那個自己」，如今她已華麗轉身成為健美比賽冠軍，「最胖150斤，現在也有150斤，但完全是兩個人」。她成功化悲憤為力量，坦言現在終於明白甚麼對自己最重要，「不拼一把你真不知道自己有多好」。

95後廣西女生韋曉婷曾因體重達165磅被同學及男友嫌棄，失聯後她化悲憤為力量，每日堅持瘋狂健身，變身自信滿滿的健美冠軍。（韋曉婷微博圖片）

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來自廣西南寧的95後女孩韋曉婷，昔日曾受肥胖問題困擾，日前她接受《梨視頻》訪問時透露，當時她的體重達165磅，很多人都說她胖，「同學也嫌棄我，也不願意跟我玩」。旁人說她的已讓她難受，害她傷得更深的是前男友的離開，她坦言失去聯絡對心裏造成一些傷害，然而內心的痛沒有擊倒她，反推動她脫開之前那個自我，「所以我會一直練，把自己變得更優秀些，然後改變成另外一個我，所以這是能夠讓我決心下來的一個原因吧。」

韋曉婷不時參加國內的健美比賽，更曾多次奪得冠軍。（韋曉婷微博圖片）

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下定決心後，韋曉婷開始踏上修身又修心的健身路，不過回想最初，她坦言一開始健身感覺特別難，「像下地獄」。她每天大概花一個半小時健身，堅持兩年後，健身已變成習慣，還會不時參加國內一些健美比賽，曾多次拿冠軍。韋曉婷表示很多人好奇為甚麼她可以堅持兩年，她直言以前的自己是其最大心魔，「我真的害怕成為我以前討厭的樣子」。健身讓她蛻變成一個充滿自信的女生，且讓她明白甚麼才是最重要，「不拼一把你真不知道自己有多好」。

韋曉婷坦言堅持健身讓她明白甚麼才是最重要，「不拼一把你真不知道自己有多好」。（韋曉婷微博圖片）

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網民看到韋曉婷成功逆襲的故事，紛紛大讚她，更佩服她那份堅持，「能堅持一樣東西的人真的很厲害」，亦認同人應該為自己而活，不是為別人；有人看到韋昔日的舊照留言說：「她胖的時候也很漂亮」，更有網民貼出自己減肥前後的對比圖，稱自己由120斤（160磅）減到94斤（125磅），表示要跟韋曉婷一起加油。

（綜合）