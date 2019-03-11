浙江女16年前隆胸今病變　人造脂肪驚變「粟米糊」

來自浙江東部某縣的龔女士今年43歲，雖然屆已中年，但仍十分清秀。龔女士自稱十分愛美，16年前就走在潮流的尖端——注射過人造脂肪隆胸，不料，竟因此埋下禍根……

龔女士近年才決心就診，取出人造脂肪。（浙青網） 據《重慶晨報》報道，龔女士年輕時生下孩子，分娩哺乳後，發現乳房下垂。愛美的龔女士看到風靡的注射豐胸廣告，便在2003年在當地一間美容院接受「奧美定」人工脂肪注射隆胸。 剛剛做完隆胸手術的龔女士十分滿意，但三年之後國家藥監局發布禁止「奧美定」用於人體注射的規定，指此美容方式有問題。但當時的龔女士並沒有感到不適，就一直抱著僥倖心理，沒有就診。

直到近兩年，龔女士發現雙側乳房逐漸變形，且不對稱。她終於下定決心診治，經過一番周折，來到浙江省人民醫院就診。

經檢查，龔女士的注射物已經在乳腺周圍組織發生了移位，且部分注射物以及和乳腺腺體混為一體，使乳腺腺體出現很多結節、腫塊。

浙江省人民醫院醫生當即決定為她手術取出「奧美定」，取出約500毫升、糊狀的黃色膿稠物體。

龔女士經過手術，取出如「玉米糊」狀的黃色膿稠物體。（網絡圖片）

術後三天，龔女士順利出院。她的主治醫師指，她的情況尚算幸運，有人甚至因為注射「奧美定」引發乳腺癌。專家提醒，注射物質比取出難度更大，需選擇正規醫院，以免造成傷害。