中國科學家發現：對乙肝病毒攜帶者血液活檢可發現早期肝癌

近日，中國科學家研發出通過檢測血液中的細胞游離DNA突變和蛋白標誌物進行肝癌早期篩查的技術方法，可以從無症狀的乙肝病毒攜帶者中發現早期肝癌。據稱，這項技術經過嚴格的臨床驗證後，有望建立更加便捷、無創、標準化的肝癌早期篩查方案。 該研究成果於北京時間12日由國際權威學術期刊《美國科學院院刊》發表。

據介紹，通過檢測血液中的細胞游離DNA突變和蛋白標誌物進行肝癌早期篩查的技術方法能夠發現小於3厘米的早期肝癌。（網絡圖片）

這項研究成果由國家癌症中心/中國醫學科學院腫瘤醫院團隊與泛生子基因公司合作完成。論文作者之一、泛生子基因公司首席執行官王思振介紹，這項技術方法在本次研究中能夠發現小於3厘米的早期肝癌。研究人員通過抽取外周血獲取其中的細胞游離DNA突變和蛋白標誌物信息，對331例甲胎蛋白和B超檢測結果正常的乙肝病毒攜帶者進行篩查，檢出24例陽性者，且在後續6至8個月追蹤隨訪中，發現其中4例罹患肝癌。剩餘307例陰性者，隨訪期內無一發現肝癌。

「癌症早篩對於科學實驗的設計及其研究技術來說，是極具挑戰的。此次研究對無症狀的331例高危人群進行篩查，在這個佇列實現了100%的靈敏度、94%的特異性和17%的陽性預測值。」論文作者之一、泛生子基因公司首席科學家閻海說，目前研究團隊正在使用此技術，通過多中心、更大規模的前瞻性佇列人群的系統研究，進一步優化篩查技術和方法。

王思振表示，此項技術有望應用於乙肝病毒攜帶者等高危人群的肝癌早期篩查，具有較高的臨床價值和社會意義。

（新華網）