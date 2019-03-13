內地家長冀子女服「聰明藥」變學霸　醫生：成分似冰毒濫用如吸毒

「考前食一片，成績跳一跳。」近期，有關「聰明藥」的話題引起內地家長熱議。有家長聽聞孩子服用「聰明藥」後可以令上課注意力更集中、思維更敏捷，能夠迅速提高成績，效果立竿見影之餘，還能省下昂貴的補習費，於是紛紛效仿。 惟腦科醫生就指出，所謂的「聰明藥」與冰毒的成分相似，大量服用後會引起不良反應，甚至很容易走上吸毒歧途。

所謂的「聰明藥」真正的商品名稱是「利他能」（Ritalin）或專思達（Concerta）等。（影片截圖）

「聰明藥」主要成分與冰毒成分相似

綜合內媒報道，內地一名高三女生在服用母親提供的「聰明藥」後，學習成績短時間內有了大幅提升，兩個月後更考進班級前10名。該消息流傳後引起家長關注，不少人躍躍欲試。有內地臨床醫生也表示，每到開始前夕總有家長來諮詢能否幫孩子開藥，服用後可以幫助提升成績。

實際上，據廣西中醫藥的腦科醫生介紹，所謂的「聰明藥」真正的商品名稱是「利他能」（Ritalin）或專思達（Concerta）等，主要成分是哌醋甲酯，與冰毒的成分苯丙胺有相似的化學結構，成分相似，是一種中樞神經系統興奮劑，可以促進腦內的多巴胺和去甲腎上腺素的釋放。

該醫生稱，服用該藥物後人會變得興奮，不容易疲勞，精力可能會充沛。但是它主要是用於治療兒童注意力缺陷綜合症或嗜睡症，早被衞生部門列入第一類精神藥品名單，是受到嚴格管理的處方藥，沒有經過醫生的指導服用將很危險。他強調，服用「聰明藥」會越吃越上癮，大量服用的後果引起的不良反應，很容易走上吸毒的歧途。「現在的戒毒所百分之十左右的戒毒的人就是因為吃了『利他能』之後染上了毒癮。」

有人通過網絡交易「聰明藥」。（網上圖片）

學生「親測報告」：副作用大

據報道，一名內地高考學生曾在網絡上記錄了自己的「服藥親測報告」，稱自己在服用聰明藥「利他能」後，前半小時效果並不明顯，中間一個半小時​​可以用「恐怖」來形容。他在聽寫英語單詞時，激動到手震。「不再是自己思維跟不上聽力，而是聽力速度跟不上思維。」這名學生直言，服藥只對重複性工作有效，口語、作文等有創造力工作效果甚微，藥效過後影響食慾，次日還會感到虛弱無力。

網絡成聰明藥「黑市管道」

據悉，所謂的聰明藥「利他能」在內地不生產也不銷售，正規醫院均需明確診斷後開藥方，於是網絡成為交易的灰色地帶。據內地媒體《解放日報》報道，在網絡二手交易平台可以找到「聰明藥」，或者通過添加黑市賣藥方的微信購得，同時也有微店可供選擇。黑市賣藥店家稱，目前「利他能」國內不生產也不銷售，瑞士、巴基斯坦、美國等產地價格不一，平均在300至400元人民幣一盒，瑞版美版療效更顯著。

醫生則建議，學生學習精神壓力大，是正常的心理反應，可以尋找心理醫生或者精神科的醫生治療，而不能盲目去購買所謂的「聰明藥」。

（看看新聞／解放日報）