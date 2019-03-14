【有片】火腿腸吃出毛髮　河南商家：賠10條，再多送兩箱好的

當遭遇食安問題時，有些商家會提出原銀奉還了事，更得人驚就是以同類商品作出賠償。不過，若商家以其生產的「上等佳品」回饋，消費者又是否應該欣然接受？ 河南新鄉的劉先生上周六（9日）在其購買的雙匯牌火腿腸中發現了毛髮，他向商家反映後，當地經銷商上門拜訪，稱將以10條火腿腸作為賠償。雙匯公司區域負責人亦與他聯絡，告知將加碼贈送兩箱「好一點的火腿腸」，來回饋這位老顧客。不過劉先生最終還是未能滿意，將事件拍片上網引發熱議。

劉先生在其購買的「泡麵拍檔」火腿腸中發現毛髮。（影片截圖）

劉先生稱，他9日在切開一條雙匯牌泡麵拍檔火腿腸時，發現其中有一根毛髮，從外觀看來應為人類的頭髮，他隨即拍攝影片存證。接着，他嘗試聯絡生產廠房求助未果，繼而撥打了雙匯的全國免費熱線。接線人員告訴他，很快將有專員處理他的投訴。

隨後，該品牌當地經銷商來到劉先生家中，稱將按照「1條賠10條」的方針，以10條火腿腸作為賠償。雙匯公司新鄉地區負責人周一（11日）亦與他聯絡，告知將加碼贈送兩箱「好一點的火腿腸」，來回饋這位老顧客。

網民揶揄：假一賠十的楷模

該負責人其後帶着兩箱火腿腸登門拜訪，他稱已查看劉先生拍攝的影片，看得出劉先生是經常吃雙匯火腿腸，且發現問題後第一時間向他們反映，體現劉先生對廠家的監督和支持。為表感謝並更好地服務顧客，特向他贈送「兩箱好一點的火腿腸」。

不過劉先生就並未忍氣吞聲，而是將影片公布上網，引發網民熱議。不少人揶揄商家是「假一賠十的楷模」，還有人質問「萬一那10條還是有毛髮呢？」「進廠房要除菌除塵，毛髮怎麼掉進去的？」不過亦有人力挺商家，認為「做食品，毛髮根本不可能100%避免」，呼籲消費者「得過且過」。

網民熱議：