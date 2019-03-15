被揭廚房衞生惡劣　內地知名餐廳「外婆家」南京店遭停業整改

綜合內媒報道，近日有媒體曝光知名餐飲品牌「外婆家」南京門店疑似存在使用過期食材、後廚工作人員工作流程不規範等問題。外婆家15日中午發布致歉信，稱已經對涉事對門店進行整改，並要求旗下所有門店徹底自查。

「外婆家」南京一間門店被曝有廚師直接踩在廚房的桌子上，衞生狀況惡劣。（影片截圖）

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廚師腳踩料理枱 疑用過期食材

據江蘇公共新聞頻道周五（15日）曝光的短片顯示，有「知情人士」應聘「外婆家」南京水平方門店廚師，在未辦理健康證、未出示身份證的情況下，該人士被廚師長直接要求前來上班。進店工作四天後，店方才第一次表示需要他提供身份證複印件和健康證，而這期間該人士一直以「大廚」身份在店內進行烹飪工作。

該人士在「臥底」期間拍攝到的影片還顯示後廚衞 生情況極其惡劣。有後廚人員在洗菜池裏直接洗拖把，也有工作人員在休息的時候將腳直接翹起放在灶台上，還有有廚師踩在桌子上處理食物。

在調查過程中，該人士發現這家餐廳所使用的多種蔬菜未經過清洗，只進行簡單加工就直接烹飪。有員工表示，不洗的原因是由於「洗了之後在油裏面就不好炸了。」

「臥底」人士還透露，為了節約成本，該餐廳一些過期食材並不會丟掉，而是繼續使用。而為了防止被上級部門查到，導致餐廳被扣分，每次得到檢查的通知，餐廳都會臨時貼上當天生產的標籤。

「外婆家」目前在內地超過二十多個城市設立80多家門店，以杭幫菜出名。（視覺中國）

「外婆家」回應：涉事門店已停業整改

事件曝光後，外婆家15日中午發布致歉信，稱已經對涉事對門店進行整改，並要求旗下所有門店徹底自查。涉事門店店長、廚師長也被停職接受調查。「我司直重視門店規範管理，對於此次事件的發生，我們向所有外婆家的消費者表示誠摯的道歉。」

據悉，「外婆家」以杭幫菜係為大眾所熟知、據官網資料顯示，「外婆家」餐飲品牌隸屬於外婆家餐飲集團，目前在內地逾二十多個城市設立80餘家門店，擁有8000名員工，曾榮獲「浙江省著名商標」、「全國餐飲業優秀企業」等稱號。

（江蘇新聞/中國經濟網）