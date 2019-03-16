浙江漢冒充美女網上騙財　由女友代發語音訊息證「女性身份」

網上騙財在內地屢見不鮮。在浙江永華，最近就有一名男子冒充美女在網上到處交友，與對方熟悉後再找各種理由索錢。為證明其「女性身份」，他除了在網上找來各種美女圖片當成「自拍照」外，更讓女友發語音訊息。

浙江男子偽裝美女，以花言巧語網上騙財。（網上圖片）

今年年初，家住浙江永康的郭先生透過微信結識了一名四川籍的胡姓女子。胡女聲稱自己獨自一人在永康做生意，單身，且有意與郭先生交朋友。面對這份網絡情緣，郭先生甚是歡喜。但胡女之後卻以生意資金鍊出現問題、家屬生病醫藥費不夠等理由，向郭先生先後借款合共7500餘元人民幣，並一再表示，借款時間不長。

面對這一筆又一筆的「借款」，郭先生起初有點疑慮。雖然兩人接觸了一段時間，但卻並不了解對方，只是收到她傳過來的幾張「自拍照」，以及平日的一些問候。胡女總以各種理由拒絕與郭先生視像通話或語音聊天。但在收到胡女發來的訴苦語音訊息後，郭先生把一個接一個的微信「紅包」發到胡女的帳戶。

直到有一日，郭先生再也沒有收到過胡女的任何信息，且被對方拉入黑名單，他才恍然大悟自己被騙，遂向警方報案。

騙子利用微信交友詐騙，屢見不鮮。（視覺中國）

25人受騙 金額合共3萬餘元

接報後，警方研究郭先生提供的線索，鎖定永康籍男子許某及女子趙某具有重大嫌疑，後將兩人拘捕。

經訊問，兩人對詐騙一事供認不諱。許某自白道，他利用其微信帳號「小姑娘」及女友趙某的微信帳號「杏子」，透過「附近好友」及「漂流瓶」功能添加大量好友。加為「好友」後，他不斷向對方表示自己家庭富裕，並發送一些暖心的情話騙取對方好感，當其發現對方完全享受這份網絡情感後，即用各種理由騙財。如果對方對其「女性」身份表示懷疑，便會在各類社交軟件盜取「美女圖」當成自拍，並要求趙某發語音訊息給對方。

許某和趙某就利用同樣手段，騙走25名受害人合共3萬餘元，被捕前已將全數揮霍耗盡。目前，許某和趙某因涉嫌詐騙，已被永康警方刑事拘留，此案還在進一步審理中。