深圳維修員開客戶寶馬狂飆時速150公里　拍片被舉報辯稱測試煞車

深圳一名何姓汽車維修員日前深夜私自開客戶的寶馬車狂飆，時速逼近150公里，還拍片發在朋友圈炫耀，不過就被朋友截圖並向交警舉報。 何男落網時辨稱，自己是在幫客戶「測試煞車」，需要先高速行駛才能準確測試，然而車主則否認曾指使其超速駕駛。

修車工人開客戶寶馬狂飆Po片，遭舉報辯稱「測試煞車」。（影片截圖）

明明是車主送來檢修的價值逾百萬跑車，卻被維修員用來在市區街道上狂飆，時速逼近150公里。該名工人更拍片發朋友圈炫耀，未料遭朋友截圖向交警舉報。

影片中，儀表板的指針在7秒鐘內從20公里時速提升至150公里，引擎發出巨大的轟鳴聲。深圳交警局機訓大隊一中隊警員指出，當時車上只有何男一人，他是一邊開車一遍拍片，至少一隻手是離開軚盤，這個行為極其危險，尤其是在加速和超速狀態下，若有突發情況是很難操控的，而影片拍攝路段的時速上限為60公里。

交警認定有炫耀意圖

交警通過影片分析和大數據研判，快速找到車輛當晚的停放地，並在翌日趕到現場將何男抓獲。何男到案後辯稱，車主懷疑煞車出現問題，他才幫助車主測試煞車是否正常，需要先高速駕駛才能準確測試。何男否認自己拍片是為了炫耀，惟交警從其帖文內容判斷，認定其有炫耀意圖，還在車上找到一張涉嫌偽造的臨時車牌。

據交警介紹，涉事車輛是在2個月前購買的藍色寶馬M5新款跑車，車主否認曾指使維修員超速駕駛。目前，交警已委託第三方鑑定機構對何某的超速行為檢測鑑定。

（綜合報道）