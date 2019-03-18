【兩千變萬二】甘肅漢割包皮中途遭坐地起價　醫生：過長又有白垢

做手術中途被醫生「加價」，病人往往只能被迫接受，事後再找機會索償。在甘肅蘭州，最近就有一名男子在割包皮途中遭坐地起價，原本報價僅2000元（人民幣，下同），最終卻要付1.2萬元。 醫院回應加價質疑時則表示，男子的包皮過長，被念珠菌感染，有很多白垢，要為他清除所以加價。

家住甘肅蘭州的孫先生到蘭州愛德華醫院做包皮手術，卻被對方坐地起價，兩千元加價到一萬二。（影片截圖）

3月15日，家住甘肅蘭州的孫先生到蘭州愛德華醫院做包皮手術。一開始，雙方說好兩千元左右就能完成，沒想到醫生期間以各種理由提出加價，要求繳納合共1.2萬費用。

孫先生自述，光是手術費用，就變成5000元以上；另在吊消炎藥的過程中，院方突然說要按照身高體重來為他開藥，治療病毒的藥最終開價7000多元。他直言自己很困惑，「為什麼他要在中途加價，而且不事先告訴我，有甚麼可能需要加錢的過程，這些都沒和我說。」

院方辯稱清楚交代價格：不答應是不可能做手術

醫院回應有關質疑時，則辯稱手術時發現孫先生的包皮過長，而且被念珠菌感染，裏面有大量的白垢，需要為他清除，但需要加價作清除費用。院方又說，手術的費用都有跟孫先生說得很清楚，「多少錢都有說得清清楚楚，這個（價錢）是根據他有感染，他當面看到的。問他要清除，要多少錢，他說可以，你不答應我們是不可能給你做的（手術）。」

網民熱議：

患者走下手術台，提著褲子去打款。 這類醫院根本談不上醫德，而是缺德。 聽這醫院名字就不正經…… 良心被感染了。 自己買點麻醉針，用剪刀來。

（梨視頻）