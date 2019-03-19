遼寧29歲女疑因遺失身份證被註冊5家公司　輾轉兩年仍無法解除

不小心遺失身份證，竟然就變成5家公司的老闆？家住遼寧的29歲女子王歡歡最近就遇到這種遭遇。她在數年前曾經遺失身份證，疑因此遭人冒用資料，名下竟被註冊5家公司。她近兩年多次向工商等部門反映，至今仍未能註銷。 由於「名下」多家公司存在異常經營，王歡歡目前更被稅務系統和工商系統列入「黑名單」，無法在稅務部門、銀行等辦理相關業務。

王歡歡懷疑，事件起因是自己數年前遺失身份證，個人資料遭人盜用。（資料圖片）

2017年7月，王歡歡在成都辦理稅務相關業務，卻被工作人員告知，她名下被註冊5家公司，其中有部分處於非正常經營狀態，她因此在稅務系統「黑名單」之列，處於被監控狀態。經王歡歡查證，這5家公司中有4家在陝西西安註冊，另外1家在貴州貴陽市註冊。但在獲悉「被註冊公司」之前，她從未到過西安、貴陽等地，也未授權委託過任何人代理註冊公司。

王歡歡懷疑事件起因是自己數年前遺失身份證，個人資料遭人盜用。2014年初，王歡歡在北京工作時遺失過身份證，之後，她在遼寧文縣公安局戶政部門辦理報失和補領手續。

被列入「黑名單」後，王歡歡工作中凡涉及稅務和銀行方面的業務都無法辦理，造成很大不便。她自言事件「很鬧心，壓力非常大」，如果這些公司以後出現其他異常，會影響她的信譽，甚至很可能被限制乘坐高鐵、飛機，以後買樓也無法貸款。

政府部門間互相卸責

2017年7月31日開始，王歡歡便向西安市工商局、稅務局等政府部門申請取消與被註冊的4家西安公司的聯繫，又到派出所報案。不過，工商部門表示，該事件應屬公安負責，因為公安有調查權利；公安方面則表示，公司登記是工商辦理的，該事件應屬工商負責；稅務部門至今亦未解除她與涉事公司的風險關聯。

2018年1月2日，王歡歡又向貴陽市「市長信箱」寫信講述自己「被註冊」貴陽一家公司的事。之後，「市長信箱」轉派當地工商部門電話回覆，告知註銷流程，但需提供營業執照等證明資料，並表示會交由貴陽市雲巖區市場監督管理局調查取證後給予回覆。但王歡歡無法提供相關營業執照，也一直未得到當地市場監督管理局的回覆。

至今已近兩年，王歡歡還是這5家公司的法定代表人、股東、負責人。

律師：「被老闆」或帶來債務清償責任等風險

據了解，在內地註冊公司的手續非常簡單。西安市工商局高新分局一名工作人員稱，根據國家現有法律法規，辦理公司營業執照，只需向工商部門出示經辦人身份證影印本、委託人影印本以及帶有委託人簽名的委託書，即可登記辦理。在無特殊情況下，工商局對委託書的簽名只進行形式審查而不做實質性審查。委託書及簽名所涉及的法律責任，均由經辦人承擔。

《澎湃新聞》引述湖南律師邢鑫表示，身份證被冒用註冊公司，可能會給當事人帶來諸多法律風險。比如對公司債務承擔連帶清償責任，或會被工商行政機構行政處罰。他指出，如發現自己「被老闆」，可取得相關證據先向公安機關報案；如果盜用者的行為造成經濟損失或者危害社會公共利益的，就可能涉嫌犯罪，可以由公安機關偵查。