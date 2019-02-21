針筒藏鞋底過安檢被截　吸毒男：一周未洗腳，想用惡臭嚇退警察

湖南一名肖姓男子吸毒成癮多年，他周一（18日）自婁底站搭乘火車外出時，將毒品和針筒藏在腳底，並於一周前開始不洗腳，以為「惡臭可以嚇退警察」。不過他奇怪的走路姿勢還是被警方識破，並被拘留。

事發的湖南婁底火車站。（網上圖片）

湖南婁底站派出所警員周一（18日）晚在安檢口巡視時發現，一名身高約1.7米、體態偏瘦的青年男子手提兩大包行李，走路格外小心翼翼。當警員故意靠近該男子時，他顯得驚慌失措、臉色蒼白，不敢直視警員。

警員隨即對男子進行盤查，了解到該名來自湖南新化的33歲肖姓男子有吸毒前科，當天準備前往梧州打工。警員隨後徹查其全身及行李，但並未檢出可疑物品。

警員接着要求肖男脫鞋接受檢查，但他卻笑着向遞上香煙說「鞋子就不用檢查了吧。我已經一個星期沒洗腳了，鞋子裏面實在是太臭了。」聽到肖男這樣說，警員立即呵斥和制止肖男，勒令其馬上脫鞋，並在兩隻鞋中分別檢獲用一元紙幣包裹的白色粉末狀物品和一支針筒注射器。

經訊問，肖某承認，當天下午搭車前他已吸食過毒品海洛英，但因擔心路上毒癮發作，便將剩下的海洛英藏匿在鞋底，準備隨時吸食。為了防止路上被查，他已提前一周不洗腳，認為「惡臭足夠熏退警察」。目前，肖男已被警方依法處以行政拘留10日。

（瀟湘晨報）