【現實版捉智雙雄】扮民航局檢查員　成都男大生多次免費搭機升等

著名美國電影《捉智雙雄》中，男主角魏法蘭四處招搖撞騙，曾經假扮航空公司機師飛行超過160萬公里。 無獨有偶，中國裁判文書網披露，四川成都理工大學的大學生楊某亦在2011年3月至5月期間，假扮民航局檢查人員，成功騙得免費升級至頭等艙或免費乘搭飛機的機會，且每次都在飛機飛行途中進入駕駛艙。 楊某是飛行愛好者，最初僅憑一條印有「CAAC」（民航局）的掛繩，令機組人員誤認為他是民航局檢查人員。

楊某第一次招搖撞騙是在2011年3月底，當時他仍未偽造民航局證件及檢查單。楊某當時自行購買頭等艙機票，乘搭海航航班從南京飛往西安。起飛前空中服務員看見楊某胸前口袋放有一條印有「CAAC」的掛繩後主動詢問，後者就趁機騙稱是民航局飛行標準司的工作人員。取得機組人員信任後，楊某得以進入駕駛艙，並一直坐在觀察員位置直至落機。

楊某最初憑在網上買來的一條印有「CAAC」標誌的掛繩犯案。（上游新聞）

同年4月2日、5月1日、5月7日、5月18日及5月19日，有了第一次經驗的楊某多次冒充民航局檢查員乘搭海航航班，後來甚至偽造工作證件、航務檢查單、檢查單簽封、檔案袋、航空運輸電子客票行程單等。據法院統計，楊某先後共獲4次獲得免費升級至頭等艙、2次免費乘搭飛機，以及8次進入駕駛艙。

楊某最終在5月19日落網，該次他如常自稱是民航局檢查員，乘搭從南京飛往西安的HU7822航班，期間有出示偽造的民航局飛行標準司航務管理處的證件和檢查工作的檢查單。惟飛機抵達西安後轉往上海，機組人員有所更換，新機長發現楊某在其所謂的「檢查」期間，對航空理論知識及民航局的規定不明確，因此起疑。

由於時間太短無法查證，新機長決定將楊某騙回西安再作處置，期間對雖然允許楊某自由活動，但始終有空中服務員及安全員監控，並按照反劫機預案方式處理。飛機落地後，新機長等人就以請吃飯為由，將楊某帶回海航基地，證實並非民航局工作人員立即向公安機關報案。

楊某犯案手法與《捉智雙雄》中的男主魏法蘭極為相似。（資料圖片）

據了解，楊某是飛行愛好者，平時在遊戲中了解飛機操作及航空知識。2010年10月左右，楊某加入一個模擬飛行論壇，繼而學懂有關民航飛行、安檢、加油、控制塔等詳細內容，並在與網民聊天時，獲悉民航內部的流程。至於印有「CAAC」標誌的掛繩，則是楊某在網上買來。

法院在終審中認為，楊某妨害社會管理秩序，多次冒充中國民用航空局工作人員，謀取非法利益，情節嚴重。雖然初次實施犯罪行為時確因迷戀飛行遊戲，滿足好奇心，但楊某後來仍然選擇繼續冒充，充分說明其犯罪目的已從單純出於好奇轉向謀取更多不法利益，遂判處其有期徒刑3年。

有內地傳媒分析指，楊某之所以能屢屢得手，全因為機組人員視「檢查」如畏途。多名受訪機組人員或機長均坦言，根據民航局制度，如果有檢查員發現飛行中有任何問題，全組人都可能受到牽連，輕則批評、寫檢查，重則更會停飛，「如果有檢查員在，估計全組的注意力都會放到這個檢查員身上了。」此外，大型航空公司的分公司、子公司長期都有各種檢查員檢查航班的服務質素，機組人員或機長一時無法判斷真偽，「寧可小心，也不敢犯錯」。

（綜合報道）