【樂極生悲】深圳女子生日誤吞20cm螢光棒　腹痛不止需入院取出

樂極生悲！深圳一名20歲女子在生日宴會上乘著酒意，誤將一根20cm長的螢光棒吞下，卻導致腹部非常疼痛，最終要入醫院才將螢光棒取出。所幸及時就醫，才沒有釀成嚴重後果。

劉小姐在生日宴會上誤吞螢火棒。（網上圖片）

上周三（20日）凌晨5時左右，一班年輕人帶著一名奇裝異服的女子到深圳龍華區人民醫院就醫。該女子劉小姐（化名）自述，她吞下一根螢光棒，導致腹部非常疼痛。

醫生為劉小姐照CT（電腦斷層掃描）後看到，她的腹部果然有一根長度約20cm、直徑5mm的條狀物，正是其所說的螢光棒。因為螢光棒畢直插在胃腔，還導致胃黏膜出現損傷出血。醫生嘗試用異物鉗將螢光棒夾出來，但是它的根部完全夾不住，也害怕太用力導致螢光棒破損。

後來，醫生更換圈套器，反覆圈套終於把螢光棒取出。手術過程很順利，未對劉小姐造成二次傷害。

醫生：從未見有人吞食這麼長的螢光棒

螢光棒何來？劉小姐坦言，當日是她20歲生日，召集十多名朋友開生日派對。喝了幾杯酒後，劉小姐酒意發作，與朋友遊玩期間誤吞螢光棒。一開始並沒有感到異樣，到凌晨打算睡覺時卻腹痛不止，終決定求醫。

劉小姐目前已經出院，身體並無大礙。她的主治醫生表示，他從沒有見過有人吞食這麼長的螢光棒，所幸及時就醫，且吞下的異物沒有棱角，否則可能會造成難以預計的後果。而異物滯留超過24小時後，穿孔、出血的概率大大增加，甚至可能危及生命。