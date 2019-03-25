53歲阿叔每日游泳2200米橫渡長江返工　堅持11年從未遲到

搭地鐵或是巴士通勤，是大多數打工仔的選擇。湖北武漢一名53歲的阿叔祝壁武的選擇則令人稱奇——他堅持11年每日游泳半個鐘、橫渡2200米的長江上下班，更令人驚奇的記錄是他從未遲到過。

53歲的祝壁武每天7點不到，就來到長江邊上，準備游泳去上班。（視頻截圖）

游泳11年 「渡江哥」成當地紅人

祝壁武其貌不揚，但在武漢當地他卻是大名鼎鼎的「渡江哥」。每天早上6點50分，他就會出現在離家不遠的鸚鵡洲大橋下，做完熱身運動後，就把衣物脫掉，和手機錢包等物品一起放到隨身攜帶的黃色防水包裡。然後他就背著防水包，縱身一躍跳進長江。

除了冬天極冷不適宜游泳的兩個月外，祝壁武自從2008年以來每天都會堅持這樣的「通勤」方式。從鸚鵡洲大橋「下水點」，到他公司附近的「上岸點」全長2200米，這個長度相當於本港東區海底隧道（2.22公里），他一般用時30分鐘左右游完。而且更令人驚奇的是， 11年來他從未遲到過。

祝壁武因為常年橫渡長江通勤，已經成為當地大名鼎鼎的「渡江哥」。（視頻截圖）

為恢復健康 游泳上下班

談起這樣通勤的原因，祝壁武說自己年輕時在菜市場做管理員工作，一度胖到超過100公斤，但隨後又查出患有II型糖尿病，服藥後體重驟減到65公斤，健康情況迅速下降。於是他決定靠游泳增強體質。

2004年起，祝壁武開始在長江游泳鍛煉身體，但要說起以游泳的方式通勤，還是2008年開始的。11年中，祝壁武身體質素不斷回升，體重很快恢復到83公斤的正常水平，而且外貌看起來像30歲出頭的中年人，外人通常都看不出他已經53歲了。

因為水性好，祝壁武2006年還被武漢游泳協會推薦到當地體育中心游泳館當救生員，正式開啟他的第二份職業。

有內媒記者問及游泳通勤是否危險，祝壁武說最大的危險就是在江中的船。不過，他已經和開船的師傅有了「默契」：「能搶過去的時候，我一定會搶，開船師傅很好，這個時候他們會減速或者把舵往旁邊打一下。」

外人可能會覺得，船行過翻起的大浪很危險，但祝壁武卻說那是他的最愛，因為大浪可以把他推得很遠。

（綜合報道）