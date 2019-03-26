26歲殘疾漢仿售發令槍獲刑11年半：槍管為實心，可徒手折斷

山東人馬歡16歲輟學務工，幾年前不慎被剪板機切掉左手四個手指，之後，他靠仿製發令槍賺錢。 然而，讓人意想不到的是，馬歡竟然因為仿製發令槍而被控非法製造槍支，被判處有期徒刑11年半。 馬歡的律師稱，馬歡設計的發令槍的槍管和槍身一體，槍管為實心，不能發射任何彈丸，「薄的地方可以用手掰斷。」

山東青年馬歡。（網絡圖片）

2012年7月，在山東臨沂某板材廠打工時，馬歡不慎被剪板機切掉左手四個手指。馬歡的姐姐馬靜（化名）說，左手殘疾後，馬歡看到有人在網上賣發令槍，覺得挺好看，就買了一支。把玩數日後，他決定仿製發令槍，賺點小錢。

馬靜說，「一開始（馬歡製作的發令槍）太粗糙了，有很多零件是廢品，很難組合在一起。賣的時候都是公開賣，沒藏著掖著。」

一天，一個微信名為「飛鷹戶外」的人要買發令槍。馬歡因此捲入涉槍刑案。原來，這個叫「飛鷹戶外」的人因其他案件被拘，被指持有槍支，而辦案的福建警方此後追查到馬歡身上。

不過，馬靜說：「有人說這支槍是由我弟弟的發令槍改造而來，但他們買賣那支槍時，我弟弟的發令槍還沒仿製成功。」

但馬歡還是被福建莆田市公安局城廂分局刑拘，並在2017年9月15日被正式逮捕。

警方稱，他們在馬歡的加工作坊內，搜獲2支完整轉輪發令槍、92個轉輪、135個擊錘、115個扳機、1315個其他零件及部分物品。這些配件中有342個被鑒定為槍支散件，共計為11套成套槍支散件。

馬歡生產的「槍支」。（網絡圖片）

但是，這批「槍支」「兩次鑒定，結果各異」：2017年9月8日，莆田市公安局物證鑒定所鑒定文書顯示，這些配件可與涉案槍支配件互換，被鑒定為槍支散件；而2017年10月17日，《鑒定委託不予受理通知書》顯示馬歡持有的疑似槍支的配件不具備鑒定條件，未予受理。

對此，法院稱兩次送檢的並非同一批檢材，但馬歡的姐姐認為，第二次送檢中包含了馬歡仿製的發令槍整槍及其他配件。

據稱，庭審時，辯護律師曾申請當天比對物證，遭到拒絕。

2019年3月13日，被羈押581天后，該案一審宣判：馬歡犯非法製造槍支罪，被判處有期徒刑11年6個月。

目前馬歡已提起上訴，請求判其無罪，稱並不明知自己生產的發令槍散件可改裝為槍支，且客觀上他所生產的轉輪、擊錘、扳機與任何槍支不能實現匹配和互換。

（紅星新聞）