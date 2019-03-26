無業男網上扮「法師」騙人「種情蠱」挽回戀情　5女上當失24萬元

浙江杭州餘杭區法院近日審理一起「假法師」案件，一名李姓男子為了償還賭債，在網上假扮「法師」，稱可以通過「落蠱」幫助失戀女生挽回感情，先後騙取了5名女生支付「法金」24萬元（人民幣．下同，約合28萬元港幣）。

杭州法院審理男子假扮「法師」詐騙案件。（中新網）

據報道，李某是個90後，一直無業，四年前因為沉迷網絡賭博惹得一身債務，與妻子亦離婚收場。李某一次在瀏覽百度貼吧（內地網上討論區）時發現，很多失戀女性在貼吧發洩難過情緒，想要挽回前男友感情。

李某認為這是一個「市場需求」，於是在貼吧發文稱自己能幫人復合感情，「我能在你男朋友身上種『情蠱』，保證他在一個月內回到你身邊」，又留下了微信聯繫方式。一名18歲的徐姓女大學生看到該文後深信不疑，陸續向李某支付了數萬元以作「施法」和「壓靈」，之後還向他介紹了多名失戀女生。

惟這些女生其後發現前男友沒有「回頭」復合，加上李某曾答應事成後將退還一部分錢給這些女生，但他收錢後卻「失聯」，也沒有退錢。其中一名女生報警處理，李某最終被逮捕歸案。

在庭審現場，李某當庭懺悔表示，自願認罪認罰，服從法律的制裁，並稱願意盡力去彌補受害人的損失。

（中新網）