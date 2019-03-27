49歲山東婦扮90後女軍人　騙90後男兵全家3萬元

戀愛究竟有幾盲目？一名49歲劉姓婦人在網上謊稱自己是90後現役軍人，對90後丁姓男兵展開「愛情攻勢」，趁機騙取丁男全家近3萬元人民幣。劉婦近日被安徽蕪湖警方在山東臨沂抓獲。

90後癡情男兵迷「現役女軍人」

在武漢當兵的安徽蕪湖90後丁姓男子去年初收到女子「田麗麗」的線上好友請求，對方自稱是山東現役軍人，還發來本人照片。田麗麗的甜美長相深得丁男喜愛，兩人很快建立起戀愛關係。

丁男對田麗麗朝思暮想，多次尋求以視像聊天一睹芳容，卻始終遭對方以部隊紀律嚴格為婉拒。田麗麗則總是向他透露自己缺錢，要求給她轉帳應急。丁男便接連透過發微信紅包的形式表達愛意。

涉嫌詐騙90後男兵的劉姓女子被依法刑拘。（網上圖片）

「女友」向全家索要錢財

及至去年8月，田麗麗主動添加丁男父母的微信，自我介紹是一名孤兒，與他們的兒子是男女朋友關係，以後丁男的父母就是自己的親爸媽。丁男父母起初有些懷疑，但經過向兒子核實確有此人，便放鬆了警惕。

田麗麗經常在微信朋友圈發布自己在部隊的自拍和翻唱，丁男父母見「準兒媳」有才有貌、常叫他們「爸、媽」，因而常常讚好及評論田麗麗的帖文。「一家四口」還建立一個微信群組交流，然而每逢「缺錢」時，田麗麗總是分別向3人私訊討錢。

49歲山東婦（右）扮90後女軍人（左），騙90後男兵全家3萬元。（網上圖片）

赴山東見「戀人」遭放飛機

丁男去年9月退伍後回到安徽打工，並將第一天的日薪全數轉給田麗麗。他愈發想念戀人，便趕赴山東求見，但當抵達時，田麗麗卻推諉稱部隊不准外出，自己在部隊開車時又受傷，因此讓其一位女性朋友代為與丁男相見。丁男原以為田麗麗是想給他一個驚喜，可看到面前的女子不是麗麗時，便轉身離開。回家後他面對父母詢問時略顯不耐煩，要父母勿干涉他的感情。

田麗麗則繼續以打官司為由向他索要錢財，他一時心軟便再次轉帳。及至今年春節前夕，丁男一家人催促田麗麗來安徽過年，對方才鬆口答應。到了相聚的日子，丁男父母一早安排好餐廳，田麗麗卻突然說路上車沒油了，沒有帶錢加油。丁男媽媽繼續追問，「準兒媳」便將她封鎖。丁男一家這才知道被騙，仔細一算發現受騙金額已近3萬元人民幣。

曾因涉賣淫被警方懲處

一家人報警後，安徽蕪湖警方立即成立專案組，發現田麗麗發給丁男的照片全都是在網絡下載。警員上周三（20日）遠赴山東，在當地警方配合下將劉姓疑犯抓獲並押送至蕪湖。經審訊，劉女現年49歲，在山東蒙陰縣經營髮廊，曾因涉嫌賣淫被當地警方懲處，對犯罪事實供認不諱。目前，劉女因涉嫌詐騙被依法刑拘，案件正進一步偵辦中。

（北京頭條）