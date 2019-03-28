【大義滅親】上海敗家男偷父母豪車首飾還債　親母心寒報警拉人

內媒《錢江晚報》近日報道，上海王女士無法忍受兒子多次盜竊家中財物，去年8月突然跑到派出所，堅持要民警逮捕親生兒子。儘管警方再三勸說，一旦立案，她的兒子將成為通緝犯，前途盡毀，但王女士仍然堅持要捉忤逆子，更無奈表示「親生兒子不會這樣害我。」

小金為了維持奢靡生活的開銷，一直借高利貸致債台高築。（檢察風雲）

富二代生活奢靡致債台高築

據報道，王女士的兒子小金在高中畢業後曾入伍當兵五年，退伍後其父親安排他在家族企業裏上班，計劃從最基礎做起，日後協助父親掌管家族財富。由於王女士夫婦是農民出身，白手起家做大家族企業，深知創業艱難，亦寄望兒子能懂得吃苦，日後守住家業和財富。

惟小金不願意捱苦，反而要求父母幫他買價值百萬的豪車，認為這樣跟戰友和朋友出去喝酒才有面子。由於父母未答應其要求，小金便用退伍時得到的一筆錢去租了一輛瑪莎拉蒂，開了一天後又換了一輛Aston Martin。可幾天後小金就發生撞車意外，向父母要了賠償費用後，他仍不知悔改，繼續過著花天酒地的生活。

據小金交待，他一個月的花費高達二三十萬（人民幣．下同），去一趟酒吧的開銷就有三萬多。兩年時間裏更是近二十個女友。為了維持開銷，小金還借了高利貸，可謂債台高築。

忤逆子偷錢氣病父親 死性不改借錢玩樂

王女士也透露，家裏已經幫他還了五、六百萬的高利貸，還叫小金寫保證書。小金父親甚至還寫字據要求斷絕父子關係。但小金還是一邊寫，一邊死不悔改，其後更還開始從家裏偷錢。家中的現金、父親收藏的郵票、母親的首飾，都被小金偷走過。小金的父親被氣出了腦溢血，病倒在家。但即便如此，小金僅回家探望過一次，一直在外「逍遙快活」。

最後，小金甚至把父母公司的營業執照、父親的身份證複印件等都交給了高利貸，還準備用一套房子問高利貸再借一千萬，同時還將家中一輛全新的平治房車偷走拿去抵押。

王女士夫婦對兒子的所作所為感到心寒和憤怒，最後只好大義滅親報警控告小金盜竊罪，送其進監獄悔改。據悉，目前小金已經到派出所自首，有可能被判囚十年以上。

（錢江晚報/檢察風雲）