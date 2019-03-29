【父債子還？】父母意外身亡欠百萬債務　山東1歲寶寶被告上法庭

內媒《澎湃新聞》近日報道，山東兩名分別年僅9歲和1歲的姐妹在父母意外身亡後，被23位債主告上法庭，要求她們償還父母生前欠下逾百萬元的債務。事件曝光後，引起網民對「人死債消」和「父債子還」的熱議。

報道稱，山東威海市民孫忠和妻子去年1月雙雙中毒身亡，留下兩名未成年的女兒。由於孫忠夫婦生前曾經過農業公司，有時需要對外借款，並通過預付款方式進行促銷經營。各債權人得悉孫忠夫婦身故後，為索要借款，紛紛起訴至當地法院，孫忠的2名女兒其後陸續接到合計23張法庭傳票，成為被告。孫忠的父親孫建國則成為處理債務清償糾紛的法定代理人。

山東两名分別年僅9歲和1歲的女童接到合計23張法庭傳票，都是要求還債。（資料圖片/視覺中國）

接到傳票後，孫建國申請了法律援助。對於父母去世後，留下的債務子女是否應該償還，負責此案的律師認為，「父債子償」在法律範疇可行，但需要一定條件。按照內地繼承法有關規定，繼承遺產應償還被繼承人生前所欠債務，但應以遺產實際價值為限，超出部分，繼承人不負償還義務。這意味著如果子女在沒有繼承父母遺產的情形下，不用承擔父母的債務責任。子女在繼承父母的遺產後，在繼承的遺產的限度內負有償債責任。

據報道，案件中的兩名女童最終繼承了父母約10萬元遺產及房產，各債權人按比例獲得賠償，放棄對遺留房產的處置。內地網民對事件也有不同看法：