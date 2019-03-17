【成都學校食材發霉】市衛健委：929名學生就診體檢，3人住院

日前，多名成都七中實驗學校小學部的學生家長稱，學校食堂疑似使用過期變質的食物加工，部分食物發霉，部分家長周三（13日）還上街遊行集會，要求政府介入，部分家長一度被警方拘捕。 成都市聯合調查組今天（17日）上午召開新聞發布會，市衛健委主任謝強對涉事學校的學生健康情況作出通報，並對網民關注的熱點問題予以回應。

根據通報，事發後衛健部門啟動應急預案，於翌日凌晨派出醫療專家組進駐學校，24小時值守；緊急安排成都市五醫院和成都市婦女兒童醫院，為學生提供健康諮詢和診療服務；成立了由部、省、市級臨床醫學、疾控、公共衛生、食品衛生、營養學等多學科專家組成的專家指導組，提供專業指導等。

針對13日成都七中實驗學校以自訴腹痛等症狀就診的36名學生，市區兩級疾控中心開展了人群流行病學調查、食品衛生學調查和實驗室檢驗。臨床檢驗結果正常，肛拭病原學檢驗和留樣食品檢驗結果均為陰性，結合就診學生的飲食史、臨床表現等進行綜合分析，排除食源性疾病。

成都市聯合調查組召開新聞發布會，對涉事學校的學生健康情況作出通報。（資料圖片）

指網上傳言學生腎衰竭不實

據統計，截至周六（16日）晚8時，事發學校已有929名學生在6間三甲級醫院體檢和就診，其中體檢有852人，就診則有77人。

在77名就診學生中，有3名學生住院，其中1名14歲中學生因急性闌尾炎住院手術治療，即將出院；1名8歲小學生因自訴腹痛入院，臨床檢驗無異常，預計今日出院；1名11歲小學生診斷為腸系膜淋巴結炎（Brenneman syndrome），經治療恢復良好，即將出院。另有1名7歲小學生因急性腸胃炎留院觀察輸液，17小時後已離院。其餘學生均無明顯異常。

通報還指出，網上傳言有學生激素超標、咳血、腎衰竭等，但並未接到有關這些情況的報告。

（成都發布）