「日本人侵華時為何沒燒故宮」　內地男星趙立新言論遭炮轟道歉

內地男演員趙立新近日在微博發表有關「日本人侵華時為何沒燒故宮」等爭議言論，引發網民聲討同時，更驚動了國家機關工作委員會「紫光閣」、「共青團中央」、「中國反邪教」等官方微博點名批評。事件經過連日發酵後，趙立新今天（3日）淩晨發表致歉聲明，承認自己措辭不夠嚴謹。 環球時報總編胡錫進對此則評論稱，演藝界人士應儘量專注于自己的本業，與政治保持必要的距離。

趙立新在微博發表涉日爭議言論。（微博）

趙立新言論遭炮轟 中共官微聯合點名教育

綜合內媒報道，趙立新先是在3月31日發微博提問，「英法聯軍為什麼要火燒圓明園？！」並在網民「得不到就毀滅」的評論下回覆，「那紫禁城呢，是忘了還是沒帶打火石？」

趙立新接著在2日又發問，「日本人占領北京八年，爲什麽沒有搶走故宮裏的文物幷且燒掉故宮？這符合侵略者的本性嗎？」有網民評論說這是因爲日本人「準備占領幷統治，而不是掠奪」，趙立新回復稱，如果是掠奪，爲什麽「投降前」也沒燒。他還認爲故宮文物被轉移的說法「不太信服」。

趙立新的言論隨即引發網友炮轟，批評其「美化侵略」，給日本人「洗地」，而且不瞭解文物被迫南遷的慘痛歷史。與此同時，「紫光閣」、「共青團中央」、「中國反邪教」等官方微博也聯合「點名」教育趙立新，稱其「觀點太天真」、「對本國以往歷史，應該略有所知」。

環球時報總編胡錫進提醒演藝界人士，應與政治保持必要的距離。（視覺中國）

胡錫進：演員別亂碰政治

趙立新其後將引起爭議的微博删除，幷發文致歉。趙在文中表示，對於「在微博上不够嚴謹的措辭，導致出現的巨大爭議與不愉快，對所有人致以最爲真誠的歉意」，也「深深地爲語境偏差所帶來的輿論風暴而自責和悔恨。」他還強調說，「我骨子裏流的是中國人的血，我絕不會爲暴徒洗地。」

對於趙立新的道歉信，環球時報胡錫進發表評論稱，這個道歉「肯定是在輿論壓力之下發生的」，又指其「真誠度無法從外界加以測」，但他「個人願意接受趙立新的道歉」。

胡錫進又提醒演藝界人士以及商界人士，應量專注於本業，在輿論場上談敏感政治話題要非常謹慎，不要主動往前凑。「他們的人設應當有幾個基本支撑點，包括愛國；尊重公衆，尤其是尊重自己的市場服務群體；不與社會主流價值體系對抗。」他又說，與政治保持必要的距離，往往比搞政治投機、用討論敏感政治話題刷知名度更有利於他們事業的穩健發展。

據資料顯示，趙立新于1968年出生于河南鄭州，國籍爲瑞典，目前在內地發展。因集演員、導演和編劇於一身，加上精通四國語言，在娛樂圈被譽爲「全能型人才」，「演員中的學霸」。趙立新近年曾參演《我不是潘金蓮》、《芳華》、《中國合夥人2》等電影。

（綜合報道）