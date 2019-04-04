遼寧殘疾按摩師反殺入室行兇者被究刑責　檢方：防衛過當

去年9月，遼寧省撫順市的殘疾按摩師于海義深夜遭一醉漢毆打，雙方撕打過程中，他手持水果刀將對方捅死。驚慌失措的于海義，來到父親墳前想要了結自己的生命，最終，在兒子的勸說下，于海義打消自殺念頭，到公安局自首。 日前，撫順市人民檢察院以于海義涉嫌故意傷害罪起訴至撫順市中級人民法院。起訴書顯示，于海義的行為屬防衛過當，應當以故意傷害罪（防衛過當） 追究其刑事責任。

事發按摩店。（網絡圖片）

今年45歲的于海義，因早年遭遇一場嚴重車禍，肢體四級殘疾。由于身體原因，于海義開始學習無需長時間站立的按摩技能，並在遼寧省撫順市一家足療店工作。

2018年9月18日凌晨2點多，一醉酒男子呂某將于海義所在的足療店大門砸開，強行入室行兇。雙方廝打過程中，于海義持水果刀將醉酒男子捅傷。此後，于海義馬上拿來店裡的白布，為該男子包紮傷口，並且撥打120急救電話，將男子送往醫院，但對方仍然因失血過多，搶救無效身亡。

于海義的代理律師告訴記者，足療店內的監控錄影，將這短短一分多鐘的案發過程記錄了下來，已經被警方取走調查。

提起這起案件，案發足療店的店內員工至今仍心有餘悸。「這大門當時被砸壞了，現在已經修過了。」

于海義的殘疾人證。（網絡圖片）

案卷資料顯示，于海義從醫生處得知「呂某救不過來了」，心灰意冷下決定以命抵命，便打車來到父親墳前，欲了結自己的生命。

殘疾按摩師欲在父親墳前自殺

跪在父親墳前，于海義給17歲兒子小凱打電話「交代後事」，說「我好像殺人了，我也不活了」，並且囑咐兒子「要聽媽媽話，要孝順姥姥（外婆）。」

聽到這個消息，起初小凱根本不敢相信。「他平時很隨和，從來沒跟別人有什麼衝突。」小凱說，他費了九牛二虎之力，才讓父親打消自殺念頭，回到公安局自首。

撫順市人民檢察院認定于海義的行為屬防衛過當，以涉嫌故意傷害罪起訴至撫順市中級人民法院，撫順市中級人民法院尚未進行開庭審理。

根據起訴書顯示，撫順市人民檢察院認為，「被害人呂某實施不法侵害時並未使用兇器」，于海義對不法侵害人造成的損害遠遠超過了僅僅使其喪失侵害能力或者終止其侵害行為的程度，其防衛行為明顯超過必要限度，屬防衛過當，應當以故意傷害罪（防衛過當） 追究其刑事責任。

于海義家所在的遼寧省撫順市撫順縣石文鎮石文村的村民們聯名簽署證明書：「于海義平時表現好，老實本分，遵紀守法，團結鄰居，石文鎮百姓在此證明。」（網絡圖片）

對此，于海義的辯護律師認為，死者強行在淩晨時分，實施辱駡、砸門入室等不法危害，已經屬於嚴重危及人身安全的行兇；檢察機關以對方未持刀具為由，結合死亡後果，認定防衛過當，較為片面，沒有站在防衛人角度考量。

于海義的姐姐于麗說，2014年，于海義經歷了一場嚴重車禍，造成了他身體13處骨折，此後就再也無法與常人一樣工作、生活，還欠下30萬人民幣的債務。為了還債、養家，于海義身體恢復後就重新開始工作。因為按摩師可以長時間坐著工作，所以他才幹了這一行。「但每次他按摩一次後就渾身冒虛汗，要緩上半天。」

案發後，于海義家所在的遼寧省撫順市撫順縣石文鎮石文村的村民們都覺得很驚訝。多位村民聯名簽署證明書：「于海義平時表現好，老實本分，遵紀守法，團結鄰居，石文鎮百姓在此證明。」

（上游新聞）