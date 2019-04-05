江蘇八旬老人在養老院吊死　家屬索賠1元　院方：我們沒錯

近期，江蘇常州尹先生表示，他的母親前段時間吊死在當地一家養老院，但是對方非但不願承擔責任，態度還非常不好。 涉事養老院表示，他們在這件事情當中沒有過錯，無須承擔所謂的責任。對此，當事人尹先生認為，養老院的態度讓家屬非常失望，他將透過司法途徑解決此事，要求養老院登報致歉，並索賠一塊錢。

圖為涉事養老院。（截取網絡）

「送到那裡是相信他們，沒想到會發生這樣的事情。」當事人尹先生表示，早在兩年前，他和家人商量後將85歲的老母親送到江蘇常州一家名叫「同泰頤養園」的養老院。

萬萬沒想到，今（2019）年1月20日，他突然接到養老院通知，「說我母親不行了」。尹先生稱，等家人趕到醫院時，母親已經不治身亡。後經了解得知，母親是用一截電線吊死在養老院活動室內的。

尹先生隨即趕赴養老院，想要了解母親自殺的細節與「說法」。然而，對方非但不願承擔責任，態度還非常不好。「我們把人送到養老院，他們就有監護責任。人是在養老院意外死亡的，不管怎麼說，養老院都有不可推卸的責任。」

養老院負責人馬明星稱，事發當天，工作人員發現尹先生的母親吊在活動室內的康復器材上。「被發現時，還不到10分鐘時間。」馬明星強調，發現情況後，他們隨即將老人送到隔壁醫院，「她的子女隔了很久才到現場，延誤了搶救時間。事發後，我們也安排人上門去送了花圈，安慰了家屬。」

馬明星認為，養老院在這件事情上不存在任何過錯，且事後也向家屬進行了慰問。正因此，他認為尹先生一家的訴求有點「過分」。「在養老院死去的老人多了，要是每個都賠，我們還怎麼經營下去？他​​們如果還有想法，希望透過司法途徑來解決。」

對此，尹先生回應，養老院如此蠻橫的態度令他們家屬非常失望，他將通過司法途徑討回公道，希望養老院能公開承認錯誤並致歉，同時對家屬象徵性賠償一塊錢。

（現代快報）