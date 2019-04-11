植物捱罵更易腐爛？四川千名學生被要求每日「讚美」「批評」蘿蔔

近日，四川成都金牛區金泉小學為期一個月的「蘿蔔實驗」受到輿論關注。該校要求1600名學生每天分組對兩顆蘿蔔分別進行「讚美」和「批評」，感受語言對蘿蔔生長的作用，得出結論是「被罵的蘿蔔比被讚美的蘿蔔壞得更快一些」。 事件引起了不少家長和網民質疑，認為該實驗毫無科學根據。但校方卻辯稱，主要是對學生起到教育作用。

成都一小學要求學生分組對蘿蔔分別進行「讚美」和「批評」，感受語言對蘿蔔生長的作用。（網絡圖片）

該學校是在今年2月到3月期間開展這次實驗，由校長倡議。根據一名老師介紹，全校共1600多名學生，六個年級每個班均分得兩顆白蘿蔔，學校經徵集選出了「最受激勵」和「最讓人沮喪」的10句話。在一個月時間裏，每天每班安排三組孩子，分別對兩顆蘿蔔進行「表揚」和「打擊」，例如：

「別放棄，你一定能行，知道嗎？你的美麗是一直努力的結果。」 「見到你真高興，有你這樣的朋友在身邊，好開心！」 「瞧你這熊樣！長大了也好不到哪裏去。還想有進步，可能嗎？你是我見過的最愚蠢的人了。」 「真討厭，滾一邊去，看見你心裏就來氣。」

當地教育局曾協助推廣實驗

學校又要求學生每天一邊發現、觀察，一邊繪製蘿蔔的變化圖，把蘿蔔每天的變化記錄下來。而在「蘿蔔實驗」結束後，成都金牛區教育局也在其官方微信公號上推廣此事，並附上一張兩個蘿蔔對比圖，指在表皮上畫著笑臉的蘿蔔，明顯比旁邊的一顆更完好，分別標記為「開心蘿蔔」和「沮喪蘿蔔」。

據該校的老師說，他們在實驗結束後搬動所有蘿蔔的過程中，還發現，「沮喪蘿蔔」大部分都比較堅硬，觸碰上去猶如石頭，而「開心蘿蔔」則要柔軟得多。又辯稱若「沮喪蘿蔔」長得比「開心蘿蔔」更好，反而令孩子認識到，在逆境中的蘿蔔永不言棄，勇敢的去面對人生的挫折。

學校稱左邊為「沮喪蘿蔔」，右邊為「開心蘿蔔」。（網絡圖片）

家長質疑實驗「毒害」小孩

文章其後引起熱議，但目前已被刪除。有家長讚成這項「蘿蔔實驗」，認為活動對培養孩子情商有好處，不過更多的家長和網民認為，這個實驗沒有科學做支撐，讓孩子接觸這種「意念控制」很可怕，且沒有基本的科學精神。「你這個實驗，就是讓孩子覺得你說的話真的能左右一個蘿蔔，科普現在不僅沒有從小孩抓起，反而還從小孩毒害起了。」

惟該校校長卻回應稱，不應純粹從科學實驗來界定此項實驗，「每一個孩子通過蘿蔔對比實驗，有了自己的思考和對生命的理解，理解沒有正確與否。」

有評論則反駁稱，科學理論需要被證實或者被證偽，「理解沒有正確與否」正正是不夠科學的回答，而校長的回應則反映了「一些學校科學教育的缺失與教師隊伍科學素養的淡薄」，認為這只是一場令人啼笑皆非的實驗鬧劇。

（綜合報道）