「弟弟十歲，哥哥可能幾歲？」　內地小學數學題目引家長不滿

近期，內地有一道數學題目在網上討論相當激烈。題目是：今年小天10歲，哥哥的年齡比他大得多，哥哥可能是多少歲？答案有四個：60歲；18歲；12歲；9歲。 這道題目，由一位在杭州某大學當老師的爸爸發在網絡上，同時也是他上小學一年級的兒子──嘟嘟（化名）的課堂作業。結果嘟嘟選了60歲，卻被判錯。

這道「弟弟十歲，哥哥可能幾歲？」引發內地學生家長不滿。（截取網絡）

儘管嘟嘟爸媽都是大學老師，但兩人仔細看了這道題，均表示無法理解。既然「大得多」，就該選60歲。「這道題的正確答案是第二項，我真不知道該怎麼跟兒子解釋，為什麼必須要選18歲。」嘟爸在微信說。

對此，內媒作了調查發現，68個小朋友有21人得出了和嘟嘟一樣的答案，都認為哥哥可能是60歲。那麼，數學老師又是如何解釋這道題目？

杭州天成教育集團一年級數學老師程艷娟，最近也在作業本上批到了這個題目。「班上很多同學選60歲，因為他們關注到了『大得多』這三個字，但孩子們忽略了『哥哥』這個限制。」她說，「這道題的本意是考察學生對『大得多』這個詞的理解，還要學會結合實際情況進行分析。」

程艷娟進一步補充：「如果單從『大得多』三個字來理解，選60歲也可以，因為60確實比10歲大得多。但這個題還涉及到實際生活——哥哥的年齡。」

另一杭州市公辦小學的數學老師王老師指出，這是一道比大小的題目，但是和具體的大小不同，它考查的是小學一年級學生對日常生活場景中一些常用的模糊概念的理解，如「大得多」，「小得多」，「大一些」，「小一些」等等。

「像這樣『大得多』、『小得多』的概念，相對範圍比模糊寬泛，必須結合題目的具體情況和選項對比來解答。像這道題如果只看到『大得多』，那麼我也會選60歲，但是題目中明確點出了『哥哥』，那就應該選18歲。」這位老師說。

不過，對於老師的解釋，許多家長不這麼認同。前文中提到的嘟爸表示，「按邏輯選18歲是沒錯，但出題人低估了現代科技。喬治‧默多克（George Clymer，美國政治家）的大兒子1958年出生，最小的女兒2003年出生，所以60歲也不算錯啊。」

另一位一年級孩子的爸爸堅持認為選60歲沒錯，因為題目文字中的「大得多」才是考察目的，畢竟只是一年級，如果從生理上的可能性來考察，有些難為孩子了。

這位父親還說，「我家孩子做過很多這類型的題目，讓他選他一定會選18歲，但是選60歲也不該算錯。因為在孩子的思維，哥哥為什麼不能比弟弟大60歲呢？」現在獨生子女多，在小朋友心目中，哥哥未必就只能是自己父母親生，碰到年齡差距很大但卻是同一輩分的，父母一般也會教他叫「哥哥」。

（錢江晚報）