「一夜重回民國物價」　阿里巴巴「盒馬鮮生」宣傳廣告被嘲無知　

據內媒報道，近日阿里旗下新零售平台「盒馬鮮生」上線新一期促銷活動，海報廣告語寫道：「穿越歷史回到老集市，讓物價回歸1948年」。有網民評論道，「1948年的民國，戰亂、飢荒頻繁，物價翻天竄。要回到那時候，這日子怎麼過？」 「盒馬鮮生」隨即被嘲諷無知，沒文化。

「一夜重回民國物價」，「盒馬鮮生」宣傳廣告被嘲無知。（網上圖片）

今天有網民指出，「盒馬鮮生」App近日推出了一項名為「一夜夢回老集市」的活動。根據網民提供的網頁截圖，該活動海報為仿報紙頭版樣式，除了報頭位置備註為「盒馬 鮮．美．生活」外，海報主要位置寫有醒目的「民國集市」、「穿越歷史老集市，讓物價回歸1948」 字樣。此外，海報下方另寫有「一夜春風 讓我們夢回民國」、「一夜重回民國物價」等廣告宣傳口號。

盒馬官方回應「重回民國物價」活動海報：撤掉，罰抄近現代史 。（網上圖片） 惟根據史實，在1947年國民政府財政總收入為13萬億元，支出40萬億元，赤字27萬億元，赤字站支出總額百分比為67.5%，1947年法幣發行量40萬億元，1948年達到了660萬億元。 有網民隨即評論指「1948年的民國，戰亂、飢荒頻繁，物價翻天竄。要回到那時候，這日子怎麼過？」不少網民都批評「盒馬鮮生」無知，沒文化，認為應立即開除這些設計人員。 「盒馬鮮生」目前已下架相關廣告，官方微博今天（13日）發文則回應稱，「高一歷史《中國近代現代史》下冊（必修）第三章第二節，罰抄100遍並背誦全文……在抄書了……」

盒馬鮮生被馬雲視為「親兒子」。（網上圖片）

據「盒馬鮮生」官網介紹，該公司是阿里巴巴集團旗下以數據和技術驅動的新零售平台，「希望為消費者打造社區化的一站式新零售體驗中心，用科技和人情味帶給人們‘鮮美生活’」。

不過，自2017年成立以來，「盒馬鮮生」已被爆出有多個問題：