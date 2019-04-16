江蘇媽媽用維他命藥瓶裝滅鼠藥　 3歲女童誤食後中毒昏迷

江蘇連雲港一名3歲女童近日在家中找到一個放維他命藥品的瓶子，卻誤將母親裝在裏面的老鼠藥吃進肚中。家人其後將女童送院求醫，惟醫生不知道老鼠藥的毒物成分，不能隨便用藥。危急時刻，幸好接到報警的派出所民警趕到現場，及時將老鼠藥和女童的血液送檢，最終幫助女童轉危為安。

誤食老鼠藥的3歲女童送院後昏迷。（警方供圖）

民警緊急送檢毒藥成分女童轉危為安

據內媒報道，事發在上月25日晚上，當地派出所接到報警，連雲港市第一人民醫院急診科有一名3歲女孩誤食老鼠藥中毒，急需幫助化驗。民警接報後到現場發現，中毒的女童已經處於昏迷狀態，而鼠藥是被孩子母親裝在一個維他命瓶子裏的，結果被女童找到後吃下去。

因為不知道老鼠藥的毒物成分，醫生也不敢隨便用藥。獲悉這一情況後，民警立即聯繫了當地刑偵支隊技術大隊化驗室，並帶著女童的10毫升血液和老鼠藥一起送去進行毒物檢測。拿到了毒物成分後，民警又馬不停蹄地返回醫院。

當晚，醫生根據拿到的老鼠藥的毒物成分，隨即對症下藥進行了治療。因救援及時，女童最終轉危為安。女童母親亦當場含淚對民警表示感謝。

民警及時將老鼠藥和女童的血液送檢，最終幫助女童轉危為安。（警方供圖）

民警提醒家中勿存危險物品

據民警介紹，每年都會接到不少類似兒童誤食毒藥等例子，去年該派出所就接報了近10起類似警情，幸好涉及兒童都及時得到救治。民警亦提醒，家中儘量不要存放老鼠藥等危險物品。實在需要使用時，一應看顧好年幼的孩子，防止孩子因為好奇等觸碰或誤食，避免意外情況發生。

（現代快報）