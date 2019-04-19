【無償OT】內地8成白領要加班逾7成不獲補貼　房地產業最嚴重

內地不少互聯網公司推行「996」工作制，即早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天，工時長引起社會爭議。不過近日調查報告顯示，比「996」更嚴重的是「無償加班」。 報告稱，在內地，當前有8成的白領在加班，其中逾7成白領加班沒有加班補貼。惟加班的重災區並非互聯網，而是汽車製造業，且房地產行業的無償加班狀況最兇猛。

調查指，在內地，加班的重災區並非互聯網，而是汽車製造業和房地產行業。（資料圖片）

超20%白領每周加班10小時及以上​

內地求職平台「智聯招聘」徵集了11024名職場人的調研內容， 在對2019年白領每周加班時長調研後發現，對於8成白領來說，加班已是常態，從不加班的白領僅占18.05%。其中每周加班3小時以內的白領最多，有26.43%。而每周加班10小時及以上的超20%。意味著加班已經成為了普遍現象。

其中加工製造和房地產建築行業是加班強度最大的兩個行業，均有近3成的白領每周加班10小時以上，比例遠高於其他行業。其中，房地產建築業不僅加班強度高，而且加班補貼少，反映加班沒補貼的白領占比達86.31%，在所有中最高。而輿論普遍關注的IT/通信/電子/互聯網行業加班強度僅排名第五，每周加班10小時以上的白領僅占19.41%。

超7成的白領表示加班並沒有加班補貼。（資料圖片）

民營企業「無償加班」現象最嚴重

根據內地勞動法規定，在工作時延長勞動時間的，應支付不低於勞動者工資的150％的工資報酬。但調查結果稱，實際情況卻是有超7成的白領加班並沒有加班補貼。

其中，外商/港澳臺獨資企業也是提供加班補貼比例最高的企業類型，反映加班沒補貼的白領比例不足五成，在所有企業類型中最低。而私營/民營企業的「無償加班」現象最嚴重，約81%的白領表示公司加班沒補貼。國有企業和機關事業單位也有超過74%白領表示沒有加班補貼。

阿里巴巴董事局主席馬雲日前在一場內部交流會上就「996」工時制表態，直言「我認為是我們這些人修來的福報」，同時也「需要996。」事件惹來不少批評。（資料圖片）

國企變成「996/995」工作制重災區

調研結果還顯示，「996/995」工作制度正呈蔓延之勢，有17.18%的白領表示公司實行了996/995制度，還有22.48%的白領反映所在企業有這個意向。

令人意外的是，國企是「996/995」工作制的重災區。國有企業白領中反映公司實行「996/995」的比例在所有類型企業中最高，為19.02%；合資企業和私營/民營企業分別以17.74%和17.12%的比例位居第二和第三位；機關事業單位的比例最低，為13.84%。

（21世紀經濟報道）