【有片】失戀女買兇殺前男友和小三　網尋「國際殺手」竟然是工人

江蘇常熟市一名女子為了報復男友另與他人訂立婚約，在網絡上找到一名「國際殺手」，企圖買兇殺人。令她始料未及是，「國際殺手」竟然是普通工人假冒，對方只是為了騙取她的錢財，並未完成她的殺人計劃。

謝女在網上找到自稱「國際某殺手集團」的杜男，要求對方殺害她的前男友和「小三」。（網上圖片）

江蘇常熟市網警近日調查一宗通過網絡買兇殺人的案件，僱傭者和受僱者都是通過網絡聯繫。警員研判後發現，「殺手」的落腳點在深圳，於是趕赴廣東請求當地警方協助，最終在深圳一家工廠內將「殺手」杜男抓獲。

杜男交代，謝姓女子今年2月在網絡上僱用他到蘇州行兇，幫她報復1男1女；謝女要求他將對方打至殘疾，杜男便報價1.8萬元（人民幣．下同）、若同時報復2人則收費3萬元。謝女當時支付了3000元定金。

杜男說，兩人原本約定在4月動手，豈料謝女突然改變主意，要求他立即動手，還要將目標人物全部殺死，並加付1萬元定金。然而杜男並沒有動手。據警員調查，杜男根本沒打算去殺人，只是以這個名義騙錢。

冒充「國際殺手」詐騙的杜姓男子。（網上圖片）

求退交往開支遭拒起殺意

警員根據杜男提供的線索將謝女抓獲。據謝女供稱，她2017年從知名大學畢業後回到常熟老家，在一家外企上班，期間認識了一名男同事，兩人很快展開戀情。不過在一次吵架後，謝女得知兩人交往期間，男方曾偷偷去相親並約定婚期，這讓她感到震驚且憤怒。

謝女於是在網上找到了遠在廣東，自稱「國際某殺手集團」的杜男，並交付定金，要求「讓男方殘疾一年，女方是終生。」她原本只想「教訓」一下奪走自己男友的女子，但期間她幾次試圖聯繫前男友想緩和關係，男友卻態度冷漠，令她徹底絕望。謝女向前男友要求，把兩人交往時的開支退給自己，前男友覺得她無理取鬧，將其通訊軟件封鎖。謝女感到無法忍受，便想要將兩人殺死。

目前，謝女因涉嫌故意殺人罪被捕，杜男則涉嫌詐騙被刑事拘留。

（看看新聞）