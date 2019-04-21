潮州漢將女兒關進鐵籠踩臉拍照　警方：為與前妻鬥氣故意「擺拍」

4月18日（上周四），微博上一名網友爆料稱，潮州一名男子虐待親生女兒，帖文還附上女童被關在鐵籠、赤腳踩臉、女童身上傷痕等照片。 潮州市公安局19日（上周五）發通報稱，經警方調查，相關照片為「擺拍」及拼湊而成，女童「無發現外來暴力傷害痕跡」。

微博上一名網友爆料稱，潮州一名男子虐待親生女兒，帖子上附上女童被關在鐵籠、女童身上傷痕等照片。（Starrynighto兒童保護微博）

爆料帖文表示，「孩子現在水深火熱之中，求大人們重視起來」，指潮州市彩塘鎮發生一宗虐童事件，隨文字配有數張照片。其中一張照片顯示一名身著紅衣、正在痛哭的女童被關在一個鐵籠中。在另一張照片中，女童疑似被一名成年男子赤腳踩在地上。此外還有數張疑似該女童身上瘀青、紅腫等傷痕的照片。

帖文又表示，虐待該女童的男子是其親生父親，女童母親曾數次報警，但最後均不了了之。還有網友在留言中爆料稱，女童母親已經與其父親離婚，兩人各養一名​​女兒，女童父親之所以虐童是為了「威脅女方出錢養孩子」。

警方：照片為擺拍、拼湊而成

潮州市公安局隨即展開調查，其19日發布的通報指，經初步調查，彩塘鎮男子許某潛、女子許某婷去年年底離婚，現時20個月大的次女隨父親許某潛生活。據許某潛交代，今年年初，他故意通過擺拍、拼湊網傳相片影片發給女方，目的是與許某婷鬥氣。

警方又指，網傳中肢體瘀青的相片與涉事女童無關。經法醫檢查，女童身體無發現外來暴力傷害痕跡。目前，警方和其他有關部門正繼續跟進相關工作。

（《現代快報》）