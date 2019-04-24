富可敵國？虛構70萬億工程兼偽造1.2萬億存款證明　陝西騙徒獲刑

為了展示公司實力，陝西一名謝姓男子偽造1.2萬億元（人民幣．下同）的銀行存款證明，更聲稱其公司持有造價70萬億元的龐大工程。惟謝男拿著這些虛構的資料到新疆農業銀行辦理開戶時，卻被銀行行長一眼識破是偽造文件。 根據法院近日公布的裁定書，謝男因偽造金融票證罪，被判處有期徒刑五年。

中國裁判文書網本月19日發布的一份刑事裁定書顯示，謝男虛構70萬億元工程兼偽造1.2萬億存款證明。（網絡圖片）

據《澎湃新聞》報道，事發在2017年，謝男對外聲稱，持有新疆南疆戈壁土石方工程，工程造價70萬億元。為籌集公司周轉資金，謝男還花費300元找人偽造了中國建設銀行北京支行營業部出具的《存款證明》及《對賬單》兩份，金額為約為1.2萬餘億元，並向前來洽談工程的群眾出示，虛構其公司較強實力。

惟國家統計局公布的數據顯示，2016年中國國內生產總值（GDP）現價總量約為74.4萬億元，2017年的GDP約為82.7萬億元。謝男虛構的工程造價可謂「富可敵國」。

謝男聲稱其公司持有造價70萬億元的龐大工程，但國家統計局公布的數據顯示，2016年中國國內生產總值（GDP）現價總量約為74.4萬億元。謝男的謊言令人啼笑皆非。（資料圖片）

報道續稱，膽大包天的謝男其後拿著資料文件到新疆庫爾勒當地農業銀行，謊稱有項目需要投資和辦理開戶，但被銀行行長崔某一眼識破其銀行憑證均為偽造。

據崔某透露，謝男公司的註冊地在陝西西安，而他出示的對賬單上的公章是來自北京建設銀行。根據規定，公司的對賬單必須是開戶行才能出具，註冊地才能在銀行開戶，異地不能在銀行開戶，因此判斷謝男遞交資料虛假的文件。

事件曝光後，謝男供述偽造存款證明和對賬單。根據中國裁判文書網本月19日發布的一份刑事裁定書顯示，謝男因為偽造金融票證罪，一審判處有期徒刑五年，並處罰金15萬元。二審法院裁定維持原判。

（澎湃新聞）