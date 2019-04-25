【有片】成都住宅區深夜煉製餐廳「回收油」　送網紅餐廳煮餸

近月以來，四川成都一住宅區每到夜深人靜，都會響起轟轟聲，同時還散發出一股濃烈的酸菜魚氣味。在接到小區住戶的投訴後，內媒記者蹲守暗訪發現，原來有戶住宅每晚都在煉製餐廳用過的「回收油」，再送回一間大獲好評的網紅餐廳。

成都住宅區深夜煉製「回收油」，銷往網紅餐廳。（影片截圖）

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成都青華路的四川省電力設計院宿舍區，從1個月以前開始就每晚傳出「轟轟」的聲音，並持續1個多小時。同時，一股奇怪的味道飄向其他住戶的窗戶內，有居民表示「類似於酸菜魚火鍋一樣的氣味，味道很濃，天氣熱起來了讓人受不了。」

內媒記者蹲守暗訪發現，有一名騎電單車的男子每晚載着裝滿深色液體的膠桶，進出發出氣味和響聲的單元。記者一路尾隨男子，發現對方將膠桶送往當地一間名為「國土鄉村菜館」的餐廳。

及至上周五（19日），內媒記者以社區工作人員的身份上門探訪，該男子開門後，記者發現屋內油煙味刺鼻，一隻裝有油的鐵皮桶正以燃氣加熱，油面有一層黃色的泡沫。不過男子聲稱油是「朋友拿過來的」，只是幫朋友熬製，並不知道油的用途。多番詢問後，男子最終承認油來自當地餐廳。

餐飲業人士：回收油恐誘發肝癌

據成都一位餐飲業人士介紹，這種油是經反覆加熱、循環使用的回收油。他稱，對餐飲企業來說，煉回收油「一方面是節約成本，另一方面是提升菜的味道」，但使用後可引發頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、腹部疼痛以及胃腸道疾病，還可能加速人體衰老，甚至誘發肝癌。

據介紹，這些油銷往的「國土鄉村菜館」於2005年開業，因重鹽重油、調料豐富，在成都食客圈頗具名氣，在網絡食評軟件上好評如潮，被標榜為「神店」、「成都最牛蒼蠅館子」等。該餐廳一位服務生向記者介紹稱，他們使用的油「都是正宗的好油」。

成都市青羊區食藥監及經偵等部門周三（24日）晚間對該餐廳進行突擊檢查，發現其不具有廢油處置枱，餐廚垃圾亦未交給有資質的公司回收。食藥監執法人員稱，將對該餐廳餐廚垃圾處理一事作進一步調查。