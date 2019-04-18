安徽合肥托兒所被指食材發臭變質　小童出現腹瀉嘔吐等症狀

安徽合肥市一間托兒所，近日被多名家長指控出現發臭發霉的變質食材，導致部分小童出現腹瀉、嘔吐等症狀。 對此，當地政府檢查後表示該托兒所存在食品進貨檢查驗收不全、招聘試用的廚師未辦理健康證明等問題，但現場未發現過期食品和原料。

有在場家長表示，他們在廚房找到發黑的菠菜、疑似變壞的蕃茄，又在冰箱翻出來一盆發臭的肉。（網上圖片）

4月16日上午，安徽合肥市瑤海區水岸花園幼兒看護點（按：托兒所）一名家長偶然發現，送餐車內有疑似發霉的蕃茄，便通知其他家長，一起在廚房找其他「霉變食材」。有在場家長表示，他們在廚房找到發黑的菠菜、疑似變壞的蕃茄，又在冰箱翻出來一盆發臭的肉，「當時有位孩子的奶奶聞到肉的味道吐了。」

家長們發現該情況後立即報案並向教育局反映。他們聚在一起討論，才發現有十幾名孩子上學以後就經常出現肚疼、腹瀉、嘔吐、口臭等症狀，懷疑跟這些食材有關係。

官方：未發現過期食品和原料

瑤海區教育局和市場監督管理局接報後到托兒所調查，將涉事食材封存，並由第三方檢測機構對一些食材取樣。17日晚，瑤海區相關部門發出通報，稱經查發現該托兒所存在食品原材料索票索證（向供貨方索要相關證件、票據）不全，招聘試用的廚師未辦理健康證明，但現場未發現過期食品和原料。

通報又指，區市監局同時組織第三方法定檢測機構，對托兒所食堂庫存的大米、食用油、生豬肉等食品原材料抽樣檢驗。區疾控中心對看護點餐飲具和幼兒毛巾作採樣檢驗。相關政府部門派出代表與家長代表對話溝通，家長代表對現場應急處置小組處理意見初步認同。園方應家長訴求，承諾將組織幼兒進行身體體檢。

托兒所負責人則指，食材一直是網上訂購，當天送菜的人過來後，因為老師有點忙，還沒來得及驗收，「家長看到了就說菜不好，不能吃。以前有壞的菜我們都會退回去。」對於家長們表示從廚房翻出臭肉、發黑菠菜等食材，他稱「不清楚具體情況」。