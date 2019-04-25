女子色誘多名受害人酒後駕駛　同黨製造車禍勒索20餘萬元

路邊的野花不要採！杭州有犯罪集團，利用年輕女子相約男網友出來吃飯喝酒，然後要求對方駕車送自己回家。 期間就由同黨製造車禍，再指受害人是酒後駕駛而加以勒索，10多名受害人中招，被騙金額共20餘萬元人民幣，警方就事件拘捕6人，另有2人在逃。

29歲姓高的女疑犯透過交友程式尋找獵物。(中新社)

2019年3月5日傍晚，杭州蕭山男子吳先生通過交友軟件結識一名自稱「李娜」的女網友，雙方相談甚歡，約定到蕭山區城廂街道一家烤魚店吃飯。

吳先生臨行前，女網友特地問他如何出行。得知吳先生開車前往後，女網友發來一個高興的表情。吃飯期間，女網友頻頻向吳先生灌酒。飯局後，女網友讓吳先生送其回家。吳先生原準備找代駕，女網友卻說：「男人不要這麼婆婆媽媽，又沒多少路。」於是吳先生便載着對方上路。

當吳先生駕車行至十字路口轉彎時，一輛白色私家車突然爬頭，兩車隨即相撞。此時，對方的車下來一男子，稱吳先生是酒後駕駛，問他如何處理。吳先生為求脫身，便和對方討價還價，最終被迫付給對方1.6萬元私下和解。期間，女網友稱自己受到了驚嚇，悄然離去。

事後，吳先生覺得奇怪，遂報案。接警後，蕭山區公安分局城廂派出所立即成立專案組，於事主報案第二日將涉案的高某（女，29歲，河南人）、喬某某（男，29歲，河南人）、曹某某（男，39歲，河南人）等人拘捕。4月9日，專案組再將趙某某（男，29歲，安徽人），陽某某（男，24歲，湖北人）緝捕歸案。

經審理查明，該團伙以高某為首，趙某某、陽某某等人為主要成員，自2018年9月起，多次實施敲詐勒索犯罪活動。每次高某負責引誘受害者，所得贓款高某分得一半，其餘由參與的人員平均分配。

目前，該案件中仍有兩名疑犯在逃，警方正進一步追查。而吳先生及其他受害人的酒駕行為已通報交警另案處理。

（中新網）