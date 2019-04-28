為爭亡父22萬元車禍賠償　兄弟蘇州法庭上互毆

江蘇蘇州一名男子因車禍過身後，其妻子竟然與兩子一女為了22萬元人民幣的車禍賠償金而對薄公堂。 更離譜的是，兩名兒子竟然在庭上發生爭執，動手毆鬥，結果大兄被罰拘留15日，弟弟亦被拘留5日。

2016年6月，老張被一輛電動車撞倒碾軋不幸身亡。經協商，保險公司將死亡賠償金共計22萬元存入了老張大兒子的賬戶。後來家屬卻因如何分配這筆錢而發生糾紛，老張的妻子將向法院入稟，要求法院對丈夫的死亡賠償金依法分配。

大兒子指父親的事情一直都是他操辦的，母親從來沒有照顧過父親，而且他們自2002年起就分居了，當時他跟弟弟講好，兄長負責贍養父親，弟弟照顧母親。在蘇州虎丘法院審理的過程中，大兒子懷疑弟弟教唆其母親打官司，動手毆打弟弟，弟弟亦予以還手，雙方互毆，發生肢體衝突，嚴重擾亂法庭秩序。最終，法院依法對大哥拘留15天、對弟弟拘留5天。

法官決定扣除支出後平分賠償金

法院認為，本案中，因老張死亡所獲得的賠償款項應由其法定繼承人原告嚴某（即老張妻子）及被告兄妹四人共有，現嚴某作為共有人之一提出分配共有財產於法有據，法院對此予以支持。

由於原、被告各方對於如何分配共有財產未作明確約定，視為平均分配，扣除長子負責支付的費用共計9萬元後，法院判決，餘款由各人平分，大兒子要向弟弟、妹妹及母親各支付3.25萬元。

（現代快報）