【趙雨思賄賂入史丹福】家族發跡史被揭：疑行賄官員升格主打藥物

美國多間著名學府早前被揭發大規模招生賄賂醜聞，其中一個涉案中國家庭以650萬美元賄款使其女兒獲史丹福大學取錄。該女生名字是趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯），父親是山東富豪、上市公司「步長製藥」的董事長趙濤。 在斯坦福醜聞背後，趙濤家族的「發跡史」也不斷曝光。有內媒指，「步長製藥」的成名藥物「腦心通」，是有人靠賄賂官員讓其升格，最終達到上百億人民幣的銷售額。

趙濤擁有20餘年的醫藥行業工作經驗。（網上圖片）

「步長制藥」上年年度財度顯示，趙濤擁有20餘年的醫藥行業工作經驗，作為中醫腦心同治論的主要提出人，亦為公司多項產品及專利技術的主要發明人。

趙濤作為中醫師「成名」，則歸功於多年前一場「針炙表演」。內媒《科技日報》一篇題為〈趙濤：陽光公益大愛無疆「共鑄中國心」〉的文章指出，1992年，27歲的趙濤和父親一起去新加坡出席「中醫與針灸走向世界國際學術研討會」，期間現場表演針灸治療，30分鐘後竟讓癱瘓6年的病人神奇般地站起來。「此事轟動整個新加坡，南亞眾多媒體送給趙濤『中國神醫』的讚譽。」

文章又稱，在新加坡期間，趙濤用自己的高超醫術90天賺下90萬美元，後匯款40萬美元給父親趙步長創辦「咸陽步長製藥有限公司」，即步長集團的前身。

1萬美元賄賂藥監官員 將「腦心通」藥物升格國家標準

「步長製藥」是以心腦血管藥物起步做大的。在其宣傳資料中，趙濤的父親趙步長提出兩個醫學理論，即「腦心同治」和「供血不足乃萬病之源」，並在這理論支撐下發明出「腦心通膠囊」，再使之產業化。

讓「腦心通」更上一層樓的，則是早年落馬的原國家藥監局局長鄭筱萸。在當時公開的法律文書中提到，鄭筱萸在2002年6月利用擔任國家藥監局局長職務上的便利，為咸陽步長製藥有限公司申報的「腦心通膠囊」從地方標準升為國家標準提供幫助，並在其辦公室內收受該公司負責人給與的1萬美元，（當年）折合8.277萬元人民幣。

步長制藥形容腦心通膠囊「支撐著公司順利度過了初創期」，是公司的「明星產品」。2018年度，步長製藥心腦血管產品的營業收入高達110億元人民幣，佔到公司總營業收入的80%。其中，腦心通膠囊、穩心顆粒、丹紅注射液和谷紅注射液四個知名獨家、專利品種2018年的合計收入達91.43億元人民幣。

步長制藥形容腦心通膠囊「支撐著公司順利度過了初創期」，是公司的「明星產品」。（資料圖片）

研發費用佔營業收入不足半成

步長製藥龐大的銷售費用，亦引起內地輿論爭議。去年年報信息顯示，2018年，步長製藥的銷售費用發生額為80.3億元人民幣，佔營業收入的比例高達58.81%，遠超出同行約2至4成的比例。相對的是，年報中披露的研發費用為4.8億元人民幣，佔營業收入的比例僅為3.5%

另有公開報道顯示，自2015年起，步長製藥關聯公司捲入多宗回扣、行賄案。比如，2016年上杭縣溪口鎮衛生院藥房負責人黃某、上杭縣稔田鎮衛生院院長溫某、上杭縣茶地鄉衛生院院長陳某，就因收受步長製藥業務員的藥品回扣被判受賄罪。