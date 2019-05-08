【趙雨思賄賂入史丹福】校方：錄取無關捐款　被退學因申請造假

山東富豪、上市公司「步長製藥」董事長趙濤一家，早前被指以650萬美元賄款，讓女兒趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯）獲史丹福大學取錄，引起廣泛關注。 史丹福大學回覆內媒《北京青年報》表示，學校並未收到650萬美元捐款，只在趙雨思入學數月後，收到向帆船項目的50萬美元捐款，而錄取趙雨思與捐款無關。趙雨思目前已被退學，原因是申請入學資料作假。

趙雨思目前已被退學，原因是申請入學資料作假。（資料圖片）

史丹福大學表示，根據聯邦法律，不能明確指出該學生的名字，故其回復中僅以「該學生」指代趙雨思。校方指，並沒有收到所謂650萬美元的捐助，直到招生受賄案消息傳出，他們才知道所謂的650萬元賄款。「辛格基金會向史丹福帆船項目捐款的總數是77萬美元，而不是650萬美元。我們不知道這77萬美元是否辛格所收650萬美元的一部分。」

入學後數月才收到「捐款」

校方解釋，辛格基金會的77萬美元分為三筆。第一筆11萬美元，第二筆16萬美元，分別來自兩個學生，他們亦獲得「體育特長推薦信」，但他們最終都沒有被斯坦福大學錄取。第三筆的50萬美元來自趙雨思，校方在其入學數月後才收到這筆捐款，「該學生與帆船隊沒有任何關係，她入學時也沒有體育特長推薦信。入學後也並未加入史丹福任何體育團隊。」

趙雨思已於今年4月被退學。史丹福大學表示，原因是他們發現其申請入學資料造假，但校方沒有回答當中造假細節。

校方又稱，申請入學時都需要簽署聲明，確保所提供信息是真實的。「如果我們發現信息不真實，會取消其錄取資格。這種事情以前也發生過。」