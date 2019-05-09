深圳汽車配件廠至少5人患白血病　經鑑定為職業性腫瘤

深圳華生電機有限公司近年至少5名員工患上白血病，經鑑定為職業性腫瘤（在工作環境中長期接觸致癌因素，經過較長的潛伏期而患上的腫瘤），其中4人已獲有關部門作出的職業病鑑定書。 有患病員工指，工廠內有濃重的化學氣味，而且廠方提供的保護不足，工人們經常感覺頭暈、噁心等症狀。

患病工人的工牌。（網上圖片）

2008年，當時24歲的吳植明來到深圳華生電機公司的工廠打工。華生電機是生產汽車零部件的企業，其中最主要的業務是生產汽車摩打及冷卻設備。他在公司擔任技術員，主要是設備的保養維護、機器調試等工作，有時會接觸天那水、二甲苯等製劑。

吳植明表示，自己上班後不久就發現工廠有濃重的化學氣味，工人們經常感覺頭暈、噁心；工廠亦沒有給工人提供完善的防護器具，除了有上級部門檢查，其他時間都是徒手工作。

2017年10月，吳植明頭暈、噁心的症狀越發明顯，去醫院檢查被診斷為白血病。後來，他就在醫生的建議下進行自體幹細胞移植，並且持續化療。雖然生命得以延續，但身體狀況不佳，比常人更容易疲勞，也更容易生病。

經鑑定為職業性腫瘤。（網上圖片）

有人獲賠1.2萬工傷醫療費

該公司還有至少4人患上職業病。其中包括2013年1月進入該公司的鄒秀華，他從事啤殼、預彎、包圓等工作，接觸油漆、天那水等各種清洗劑和化學油劑，2014年5月31日，他被確診為白血病；還有2008年12月至2013年9月在該公司工作的謝鳳平，她在鍍錫車間從事車轉向器、印字作業，後被確診為白血病。

除了吳植明，至少4名患病員工經鑑定為職業性腫瘤（苯所致白血病），並拿到有關部門作出的職業病鑑定書。按照職業病有關規定，公司應承擔相關費用，但他們都要通過訟訴，經法院裁決才獲得賠償。以謝鳳平為例，法院判決華生機電承擔她自費的工傷醫療費1.2萬多元人民幣。

吳植明則還在等待最終鑑定結果。雖然經兩次鑑定結論均為職業性腫瘤，但華生電機對鑑定結論有異議，這讓他仍無法獲得職業病鑑定書。