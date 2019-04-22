安全帽對碰「工人版」不敵「領導版」　拍片者找不到工作憂被報復

內地網絡日前熱傳一段影片，拍片者用領導的安全帽和一般工人的安全帽相撞，工人的安全帽當即粉碎。有記者搜索發現，網上銷售的工人保險帽價格僅幾元（人民幣．下同）。有網民表示，此類保險帽無法起到保護作用，根本是「圖財害命」。 事件延燒數日，拍片的工人竇師傅周日（21日）告訴內媒，他原本是在工地打零工，但自從影片廣泛傳播以來，他已接不到工作，「我以前天天可以找到工的，怎麼現在就不找我了呢？」他還稱已回到農村老家，擔憂今後遭到報復。

竇師傅先後拍攝過數條影片反映安全帽問題，不過現在已經全部刪除。（影片截圖）

在前述的影片中，竇師傅兩隻手分別拿着工人使用的黃色安全帽，以及領導使用的紅色安全帽，將二者用力相撞後，黃色安全帽上出現一個明顯的大洞，帽體幾乎瞬間碎裂，但是紅色安全帽卻依舊完整。

影片在內地網上廣泛流傳，許多網民怒斥資方視人命如草芥。事件還驚動了國家應急管理部，該部上周三（17日）在微博指出，「如果連工人的安全帽都不安全，又怎麼能夠實現生產安全呢？」

然而拍攝影片的竇師傅17日則突然改口稱，黃色安全帽是自己購買。他又刪除其帳號下此前發的3條有關安全帽品質的影片，稱「我要生活」。

兩隻安全帽相撞的剎那，工人的黃色安全帽碎片飛向四處。（影片截圖）

低價安全帽仍充斥市場

及至周日（21日），竇師傅向傳媒訴苦，稱自己近期在外找不到工作，一些之前關係還不錯的地盤工頭亦不再找他，理由總是「人找好了，不缺人了」。由於他的3個孩子有2個還在讀書，自己獨自在外打工賺錢，是家中唯一的經濟支柱，如今無法維持生計，他只好從打拚多年的青島回到連雲港農村家鄉。

除經濟壓力外，他稱這次事件帶來的心理壓力更加難以承受。他最近每晚都難以入睡，瀕臨崩潰。「我現在不敢出門，一出門感覺誰都在看我，我也怕受人報復。」對於影片走紅後，相關部門介入整治安全帽亂象，竇師傅感到些許欣慰，「事情是好事情，但是對我的影響太大了。」

另據央視財經21日報道，通過走訪北京多間大型建材批發市場發現，售價在5至8元的安全帽仍充斥整個市場，且生產廠家均無從知曉。商家稱，便宜的帽子主要是地盤工頭和私人承包商買來應付工地檢查。

（綜合報道）